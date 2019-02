Universo Santi es catalogado como el segundo restaurante 'más romántico' de toda España

Sede del restaurante Universo Santi

El restaurante Universo Santi, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido catalogado como el segundo restaurante 'más romántico' de toda España por el portal especializado en viajes TrypAdvisor.Según han indicado desde Universo Santi, el restaurante jerezano se sitúa en el segundo puesto de un listado sobre los diez restaurantes 'más románticos' de España elaborado a raíz de millones de comentarios y opiniones de comensales.De esta manera, y ante la cercanía del día de San Valentín, Universo Santi se constituye como uno de los lugares para pasar una velada romántica gracias al fiel legado de la cocina del desaparcido chef Santi Santamaría, que ganó tres Estrellas Michelín en Can Fabes, y su filosofía de cocina.De otro lado, el primer puesto del listado se lo lleva Orobianco Ristorante, en Calpe (Alicante), que acaba de recibir su primera estrella Michelín. A este le siguen, el propio Universo Santi; La Boscana, en Bellvís (Lérida); Deliranto, en Salou (Tarragona); Restaurante L'O, en Bages (Barcelona); Cenador De Amos, en Villaverde de Pontones (Cantabria); Restaurante Las Carboneras de Lu, en Madrid; Coque, también en Madrid; El Corral del Indianu, en Arriondas (Austurias) y por último, Ca l'Enric, en La Vall de Bianya (Gerona)Cabe recordar que Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.Inaugurado oficialmente en octubre de 2017, Universo Santi se ubica en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez de la Frontera, y entre sus paredes se expone de una manera permanente obras de la Colección de Arte de DKV, además de contar con los muebles originales de la casa de 1860, propiedad del fundador de González Byass.Universo Santi cuenta con la colaboración de la Fundación Botín, Fundación Cruzcampo, Fundación Once, Fundación DKV Integralia, Fundación ONCE, Fundación Orange, Fundación González Byass, Fundación Cajasol, Covap, Calidad Pascual, Jamones Montesierra, Farmacéutica VIR y el Ayuntamiento de Jerez. A estos, se les suma desde ahora Grupo Oleícola Jaén como nuevo aliado.--EUROPA PRESS--