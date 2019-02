Un documental patrocinado por la Diputación saca a la luz el valor de mujeres artistas gaditanas

Presentación de 'Arte gaditano en femenino plural'

'Arte gaditano en femenino plural' es el documental patrocinado por la Diputación de Cádiz y promovido por la Asociación Páginas Violetas presentado en la institución provincial y que ha sido grabado y editado por Relatora Producciones, con dirección de Sara Gallardo.Según ha indicado la Diputación en una nota, el acto ha sido conducido por Mariki Fernández, también presente en el documental, y han intervenido en el mismo la presidenta y vicepresidenta de Páginas Violeta, Teresa Alba y Teresa Agudo, respectivamente, además de la diputada Provincial de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, y algunas participantes del documental.Por su parte, Isabel Armario ha afirmado que "es de justicia que se ponga sobre la mesa quiénes son estas mujeres y que se valore cuál ha sido y es su contribución, y que en un ámbito como en el del arte, a la mitad de la población no se le deje invisible".'Arte gaditano en femenino plural' consta de 36 minutos y repasa la situación del arte realizado por mujeres en al provincia de la mano de un puñado de ellas. Teresa Agudo, representante de Páginas Violeta en Cádiz, ha destacado que este documental promociona la igualdad de género en el ámbito de la cultura, y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que llegue a chicos y chicas en edad adolescente, "porque la cultura es imprescindible para ser hombres y mujeres con conciencia crítica, con conciencia social y para construir una sociedad mucho más libre y democrática".Agudo ha afirmado que el audiovisual pone de manifiesto que "hay muchas mujeres artistas que están que invisibilizadas" y ha explicado que la intención es que el documental sea una herramienta de promoción.'Arte gaditano en femenino plural' se ha proyectado a alumnado de dos institutos de Cádiz --Argantonio y Columela--, ya que uno de los fines de esta iniciativa es dar a conocer esta situación asimétrica a la población escolar, en una edad sensible para su formación personal.El audiovisual parte de la ausencia de obras de arte en los grandes museos del mundo para aterrizar en la situación concreta de la provincia, con una realidad análoga, tanto en el Museo Provincial como en lo referente al panorama artístico, donde un ramillete de talentosas artistas de la provincia no tiene el protagonismo y el eco mediático y social acorde a su relevancia. La cinta les permite mostrar su obra y su opinión con respecto al papel silenciado de la mujer durante años, también en el arte.--EUROPA PRESS--