Un acertante de Sanlúcar de Barrameda gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años

[Sevilla] Un Acertante De Sanlúcar Gana Un Sueldazo De La Once De 240.

Un acertante de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha ganado uno de los Sueldazos de 2.000 euros al mes durante diez años que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana y que suman un premio de 240.000 euros.La suerte la ha repartido Rosario Alcón que ha vendido este pasado viernes en Puerta de Jerez, en pleno centro de la localidad gaditana, según ha explicado en una nota de prensa la ONCE.El sorteo de este pasado sábado ha estado dedicado a la República de Honduras dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica bajo la denominación genérica de 'Solidarios con Iberomérica'. Este sorteo ha dejado otro cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en Jerez de la Frontera.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.--EUROPA PRESS--