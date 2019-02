José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González (Por Cádiz Sí se Puede), ha anunciado que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz que le ha condenado por un delito de calumnias con publicidad cometido contra el anterior gobierno local del PP por el 'caso Loreto' y ha asegurado que lo hace para "cumplir" su compromiso con los vecinos del barrio de Loreto.En un comunicado, González, al que el tribunal le ha impuesto una multa de 5.400 euros (18 meses a diez euros diarios) así como la obligación de indemnizar a los actuales concejales populares Teófila Martínez e Ignacio Romaní con 3.000 euros para cada uno, ha recalcado que su "compromiso" con los vecinos de Loreto, a quienes transmitió en 2016 que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular suministró agua contaminada "a sabiendas" en el barrio, "sigue siendo igual de firme que el primer día" para que conozcan "todo lo que se les ocultó".En ese sentido, el primer edil ha recordado que "durante más de dos semanas", el barrio de Loreto se quedó sin agua. "Los vecinos pidieron explicaciones, salieron a la calle y exigieron responsabilidades, mientras que el PP de Teófila Martínez, Juancho Ortiz e Ignacio Romaní respondieron en un primer momento con silencio y después con unos panfletos de autobombo a cargo de las arcas municipales y que sólo decía que todo se había hecho divinamente", ha apuntado.Continuando esa línea, González ha recalcado que "durante dos semanas, los vecinos de Loreto estuvieron con la incertidumbre de no saber cómo estaba el suministro ni en qué estado habían consumido el agua que bebieron."Dos semanas llenando cubetas, duchándose en el estadio, comprando botellas y donde se certificó que en el barrio de Loreto no había mantenimiento alguno de la red mientras que el dinero de Aguas de Cádiz se despilfarraba en Campari, en gambas y ostentosos gastos de representación", ha censurado.De otra parte, el alcalde se ha referido también a la celebración del juicio donde "una perito de la Universidad corroboró que, efectivamente, durante más de catorce días se suministró agua no apta para el consumo, es decir, contaminada por e.coli, untipo de bacteria cuyo nivel debe ser cero en el consumo humano"."Y resulta que después de todo eso, el único condenado soy yo", ha lamentado González, quien ha apuntado que sus otros dos compañeros que se manifestaron en la misma línea,el exconcejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza y al jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, "los absuelven por que yo soy el que exige responsabilidades hasta el final y el que pide que se depurara y se conociera la verdad"."El resto, Teófila Martínez, Ignacio Romaní y Juancho Ortiz, los que estaban al mando y abandonaron a una barriada entera a su suerte, salen de rositas, y a mí, en cambio, me acusan", ha manifestado.Aún así, el primer edil ha insistido en que lo "volvería" a hacer. "Volvería a actuar exactamente igual que lo hice, por cumplir mi compromiso por el barrio y para que conozcan todo lo que se les ocultó", ha puntualizado."No me van a amedrentar, porque lo que intenta una y otra vez el Partido Popular es arrebatar en los juzgados lo que lo votaron los vecinos de Cádiz en las urnas", ha continuado González, quien ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "porque hasta la propia fiscalía en varias ocasiones, incluido el acto del juicio, pidió la absolución de este alcalde".--EUROPA PRESS--