Tarifa acogerá el rodaje de la serie 'Little Birds', el nuevo proyecto televisivo de Sky

Castillo de Guzmán en Tarifa

La plataforma audiovisual británica Sky TV ha escogido la localidad gaditana de Tarifa para el rodaje de su nuevo proyecto televisivo, la serie de proyección internacional 'Little Birds', donde estará plasmados los parajes, las calles y los escenarios naturales del municipio tarifeño.Según ha informado el Ayuntamiento tarifeño en una nota, la productora malagueña Fresco Film, que colaboró en el rodaje de 'Juego de Tronos' en Sevilla, y la agencia de casting Modexpor, implicada también en la selección de extras para las producciones de 'Juego de Tronos' o 'Snatch', serán las encargadas de gestionar el rodaje en la localidad campogibraltareña.Ambas empresas buscan extras para el rodaje previsto entre el 25 de marzo y el 26 de abril. El casting inicial está fijado para este sábado de 9,00 a 18,00 horas. En concreto buscan mujeres y hombres de entre 16 y 90 años con rasgos árabes, africanos, de etnia gitana, asiáticos y nórdicos, así como gemelas.La Casa de la Cultura será el escenario del casting y los encargados del mismo recomiendan a los interesados ir con ropa casual, y a las mujeres con maquillaje básico y pelo suelto. Imprescindible, además, es portar del carnet de identidad, si no será imposible optar a la selección.Según ha indicado Sky en su página web, recogida por Europa Press, 'Little Birds' es un drama de época de seis capítulos, ambientado en Tánger en la década de 1950 y que estará dirigido por Stacie Passon --directora de algunos capítulos de 'Billions' y 'House of Cards'--. En ese contexto se nos presenta a Lucy Savage, que vivirá un 'shock' cultural al llegar a la ciudad marroquí.Juno Temple interpretará a la joven protagonista, que se traslada al norte de África cegada por el amor, para darse cuenta de que su prometido ya ha pasado página y está centrado en otra mujer. Tras ese choque que rompe con todos sus planes, Lucy termina vinculada a una dominatrix autóctona, Cherifa Lamour --intepretrada por Yumna Marwan--, muy popular entre diplomáticos y personas de alta alcurnia, y al aristócrata egipcio Adham Abaza --rol interpretrado por Raphael Acloque--.--EUROPA PRESS--