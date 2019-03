Sánchez defiende el desarrollo económico unido al medio ambiente y dice que ya no es posible la política sin la ciencia

Sánchez dice que ya no es posible la política sin la ciencia y defiend

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la compatibilidad de tener "desarrollo económico con respeto al medio ambiente" y ha instado a "revelarse contra quienes dicen que hay que elegir entre ser eficientes o ser ecológicos". Así, tras asegurar que "solo seremos eficientes si abordamos con firmeza y determinación una transición ecológica justa", ha manifestado que "ya no es posible la política sin la ciencia".En una visita al Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (Cei·Mar) en la Universidad de Cádiz (UCA), Sánchez ha alabado la "preocupación del mar" del campus porque "es de donde tras millones de años de evolución salimos nosotros". "Del mar salió la vida y el mar por tanto debe seguir vivo", ha añadido el presidente del Gobierno, que ha destacado que el Cei·Mar cuenta con "una sinergia que ya ha dado sus frutos".A juicio de Sánchez, el Cei·Mar es "un punto caliente de ese objetivo" que es "hacer compatible el desarrollo económico con el respeto del medio ambiente, generar a través del conocimiento nuevas oportunidades, nuevos empleos y nuevos avances".En este sentido, el presidente ha hecho referencia al proyecto PlasticFam, vinculado a Cei·Mar, que recientemente ha ganado la primera edición del concurso sobre economía circular que The Coca-Cola Foundation y la Asociación Chelonia, teniendo como objetivo como objetivo llevar a cabo una correcta recogida y gestión de los residuos marinos."Los residuos son una auténtica amenaza y provocan imágenes desoladoras", ha afirmado Sánchez, que ha recordado a Jacques Cousteau, "que ya se lamentaba hace décadas que el agua y la tierra, dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de la sociedad, y son hechos que no se pueden tolerar".Asimismo, el presidente del Gobierno ha recordado que "España ha hecho suya, con énfasis y entusiasmo político, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas".En este sentido, ha señalado que hace pocos días dijo en una visita a un grupo de científicos que "ya no es posible la política sin la ciencia". "Evidentemente sus ritmos son distintos, pero a todos nos une la consecución de los mismos objetivos", ha añadido.Así, Pedro Sánchez ha asegurado que la lucha contra el cambio climático tiene dos ejes fundamentales, que son "la conciencia ciudadana y el avance científico y técnico". "Pensemos por ejemplo en la lucha contra la proliferación del uso de plástico, residuos que acaban en el mar provocando un daño irreparable en el ecosistema y es un problema que se debe abordar desde la ley, la política y la persuasión, pero sin duda también desde la ciencia", ha señalado.El presidente del Gobierno ha defendido "hacer del desarrollo económico una palanca del desarrollo social y no una palanca del deterioro", y ha afirmado que "hay que revelarse contra quienes dicen que no se puede ser competitivos y sostenibles a la vez. La competitividad y la sostenibilidad van de la mano".Finalmente, Sánchez ha animado a los científicos a "mantener el espíritu optimista y el tesón de los científicos y que sigan generando conocimiento e innovación". En este sentido, ha asegurado que "uno de los momentos más emocionantes de la legislatura fue el de la votación unánime en el Congreso del paquete de medidas urgentes que atendía a reclamaciones, muy justas, de los científicos e investigadores".CEI·MAREl Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (Cei·Mar) lidera desde su creación en 2011 la estrategia en torno al conocimiento y crecimiento azul en España y Europa. El Campus, formado por siete universidades y coordinado por la Universidad de Cádiz cuenta con más de 200 grupos de investigación y más de 1.300 investigadores.Sus más de 200 grupos de investigación confieren a Cei·Mar el potencial para afrontar retos en todos los ámbitos relaciones con la investigación y transferencia, no solo por el potencial científico de su comunidad investigadora y sus infraestructuras científicas, sino por la amplia diversidad de campos de conocimiento y experiencia que abarca.--EUROPA PRESS--