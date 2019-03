San Roque contará con 14 viviendas tuteladas para mayores gracias al PFEA

CádizAlDía.- San Roque contará con 14 viviendas tuteladas para mayores

La diputada provincial responsable de la gestión de los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), Isabel Moreno, y el vicepresidente de la Diputación y alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, han visitado las obras que se están llevando a cabo para la adecuación de 14 viviendas tuteladas para mayores en el antiguo juzgado de la localidad.Según ha explicado la Diputación, esta actuación se encuadra en el programa de Empleo Estable del PFEA, cofinanciado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación. Concretamente, en estos momentos se ejecutan los trabajos correspondientes a la segunda fase de este proyecto que ha sido subvencionado en las anualidades de 2017 y 2018.Con estas obras se está llevando a cabo la adecuación de la primera planta del edificio de viviendas del antiguo juzgado de San Roque para transformarlas en viviendas tuteladas, según ha indicado la Diputación, que ha señalado que la actuación afecta a las siete viviendas que ocupaban dicha planta.Con los fondos correspondientes a la convocatoria del PFEA de 2017 se procedió a la demolición de las estructuras previas de este espacio, mientras que con la inversión del PFEA 2018 se están realizando los trabajos de albañilería necesarios para la terminación de las nuevas viviendas.Por su parte, Ruiz Boix ha manifestado que "20 personas mayores podrán encontrar el alojamiento en un lugar ideal gracias al programa PFEA, que cuenta con inversión del Gobierno de España y una participación muy importante de la Diputación de Cádiz, que es la que selecciona los proyectos".En concreto, este proyecto ha contado con más de 200.000 euros en los últimos dos años, con los cuales se han generado más de 1.700 jornales. Han estado trabajando varias decenas de personas, ya que el 70 por ciento de la inversión ha ido a mano de obra y el resto a materiales, ha recordado Ruiz Boix.Por su parte, Isabel Moreno ha dado la enhorabuena al equipo de Gobierno municipal "por decidir que estos fondos se destinen a viviendas tuteladas, uno de los proyectos más bonitos que he podido visitar en la provincia".Moreno ha explicado que en etapas anteriores se solía destinar al Campo de Gibraltar uno de los proyectos de Empleo Estable, de manera que habitualmente sólo se beneficiaba a Jimena de la Frontera al ser el municipio con mayor carácter agrícola de la comarca.Sin embargo, el actual equipo de gobierno de la Diputación decidió destinar dos proyectos, uno de Garantía de Renta y otro de Empleo Estable, a cada uno de los municipios de la provincia, para distribuir mejor la generación de empleo y, sobre todo, la creación de riqueza, ya que más empresas locales se benefician de las compras de materiales y servicios."El PFEA no deja de tener calado social, no sólo para facilitar la cotización de trabajadores eventuales agrarios, sino que también favorece la contratación de peones y de oficiales", ha concluido la diputada.--EUROPA PRESS--