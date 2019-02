Salud descarta la necesidad de quimioprofilaxis en el caso del menor fallecido por meningitis

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado, sobre el fallecimiento la pasada noche de un menor de dos años en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz con sospecha de padecer meningitis, de que, según los cultivos tanto de sangre como de líquido cefalorraquídeo, se confirma que no es una meningitis meningocócica, sino que se trata de una meningitis neumocócica, y, por tanto, no es necesario proceder a quimioprofilaxis.En una nota, Salud ha precisado que, tras conocer la sospecha de posible meningitis meningocócica, se activó de forma inmediata la Red de Alerta y el protocolo sanitario definido para estos casos, con los profesionales sanitarios y técnicos de Salud Pública, tanto de la Delegación Territorial como, en este caso, del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ya que el menor residía en la ciudad de Jerez.Estos técnicos disponen del listado de contactos directos de la menor --entorno familiar y educativo, principalmente-- para ofrecer toda la información necesaria.Profesionales sanitarios estuvieron a disposición de los padres y se aplicó quimioprofilaxis de forma preventiva ante sospecha de meningitis meningocócica, lo que este jueves finalmente se ha descartado por los cultivos.Se ha concluido en la propia guardería, en una reunión con los padres del resto de alumnos, y una vez descartada la menigitis meningocócica, revisar todo el calendario vacunal de los 80 menores del centro, y no solo del aula de menor afectado, para comprobar que todos están convenientemente vacunados.Salud ha incidido en que se trata de un caso aislado y que no es necesaria la quimiprofilaxis a los contactos.--EUROPA PRESS--