Cádiz.-26M.- Saldaña (PP) dice que recuperará "de la mano de la Junta"

El candidato del PP a la Alcaldía de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña, ha asegurado que su partido, "de la mano de la Junta de Andaucía", rescatará el proyecto del Centro Tecnológico del Motor, que, según ha añadido, "inició el PP, porque fue incluido en el plan director de Jerez Capital Mundial de Motociclismo, que se volverá a impulsar desde la Alcaldía"."Por lo que se está viendo, no se ha trabajado en estos últimos cuatro año", ha afirmado Saldaña en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, y ha añadido que "no se han desarrollado todos los pasos que se tenían que desarrollar y al final, como suele ocurrir en los gobiernos del PSOE, se han dedicado a vender humo".A juicio del dirigente del PP, "es importante que el Motociclismo se afiance en Jerez y se genere una industria del motor en la ciudad, y ese es el proyecto de Jerez Capital Mundial de Motociclismo". Así, ha criticado que "hayan estado perdiendo el tiempo estos cuatro años y se hayan puesto en peligro cinco millones de euros para Jerez de los fondos ITI, teniendo en cuenta que no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer".Además, Saldaña ha manifestado que "sorprende que en los últimos meses del año pasado, miembros del gobierno de Mamen Sánchez estuvieron negociando con la agencia IDEA para enterrar este proyecto y hacer otro de iluminación del circuito, que también estaba incluido en el Plan de Jerez Capital Mundial, pero que ahora mismo no es prioritario, es el Centro Tecnológico".Finalmente, ha incidido en que "si el PP está al frente de la Alcaldía, de la mano de la Junta, hay tiempo para hacer el trabajo que el PSOE no ha hecho y trabajar para que el Centro Tecnológico del Motor sea una realidad".