Rescatada una senderista perdida en la zona del Navazo Hondo en Villaluenga del Rosario

Cádiz.-Sucesos.- Rescatada una senderista perdida en la zona del Navaz

Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, han rescatado en la noche de este jueves a una senderista que se había perdido en la zona del Navazo Hondo, en Villaluenga del Rosario (Cádiz).Según ha explicado en una nota, la joven, de origen vasco, había salido por la mañana, en compañía de su perro, a hacer una ruta circular desde el aparcamiento de Grazalema y el llano del Endrinar, aunque posteriormente, a primera hora de la tarde, no supo como volver.Así, la joven senderista llamó a un familiar en otra localidad, al que le dio la ubicación. El familiar avisado le indicó que no se moviera y procedió a desplazarse en coche hasta la zona, que conocía, sin dar alerta de búsqueda.Según ha indicado Bomberos, cuando el familiar llegó ya era de noche y cuando se puso en contacto con el Grupo de Rescata ya habían pasado las 20,00 horas. No obstante, cuando los bomberos inician la búsqueda coinciden con el familiar avisado, que les facilita los datos y les permite ir directamente al lugar, consiguiendo localizarla en poco más de dos horas.La mujer que se había refugiado en una cabaña de cabreros a la espera de ser rescatada, estando en buen estado, aunque con una leve hipotermia.Finalmente, los bomberos han insistido en la importancia de trasladar, lo antes posible, a los servicios de emergencia la alerta de perdida o desaparición para poder iniciar la búsqueda rápidamente, así como los datos de los que se disponga.