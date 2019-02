Repatriados a Marruecos los cuerpos de 20 de los 25 fallecidos en la patera hundida en Barbate en noviembre

Inmigrante fallecido en Los Caños de Meca

Los cuerpos de 20 de los 25 muertos contabilizados de la patera naufragada el 5 de noviembre frente a la playa de Los Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), ya han sido repatriados a Marruecos. En concreto, cinco fueron repatriados la segunda semana del pasado mes de diciembre siendo enterrados todos ellos en la ciudad marroquí de Kenitra, y los 15 restantes fueron enterrados posteriormente en este mes de enero en Mequinez --cuatro de ellos-- y en Salé --los once restantes--.Según ha explicado a Europa Press Martín Zamora, propietario de Funeraria Sefuba que ha gestionado la repatriación, en este pasado mes de enero se ha encontrado un cadáver en Sanlúcar de Barrameda que correspondía a la patera naufragada elevando la cifra de fallecidos a 25 si bien le consta que hay una familia reclamando la devolución del cuerpo de un vigésimo sexto no encontrado aún.De los 25 cuerpos hallados --21 en Barbate, tres en Chiclana y uno en Sanlúcar--, se han dado por identificados a 21, por lo que quedan cuatro cuerpos --los tres que aparecieron en las costas de Chiclana y el que apareció en Sanlúcar-- a la espera de la identificación oficial, ha detallado Zamora, quien ha apuntado que está a la espera de que las autoridades españolas autoricen la toma de ADN de los familiares fallecidos para cotejar los datos.Además, ha apuntado que de los 26 supuestos migrantes que viajaban en la patera naufragada eran todos ellos de nacionalidad marroquí a excepción de una persona que era de origen paquistaní, que aún no ha sido identificada. Las labores de identificación de los cadáveres están siendo realizadas por la Guardia Civil mientras que la repatriación de los fallecidos está siendo sufragada por el Consulado de Marruecos.--EUROPA PRESS--