Remolcadores de Algeciras advierten de la paralización de la actividad si España no aplica la reserva de bandera

Remolcadores de la Bahía de la Algeciras

Los delegados de personal de los remolcadores de la Bahía de Algeciras (Cádiz) han advertido de la paralización de la actividad de remolque "si el Estado español no aplica la reserva de bandera nacional y así evitar el abanderamiento de los remolcadores portuarios en países extranjeros", lo que, según han explicado, "conllevaría la aplicación de la legislación laboral del país enarbolado, destrozando las condiciones socio laborales y de seguridad marítima que existen actualmente".En una nota, han añadido que con la entrada en vigor el próximo 24 de marzo del reglamento de la Unión Europea 352/2017, "sin la imposición por parte del Estado Español de la reserva de bandera se ocasionaría un grave perjuicio socio laboral al colectivo de remolque".En este sentido, han explicado que este mismo reglamento de la UE 2017/352 recoge la posibilidad de imponer un requisito de bandera de los estado miembros, que ya aplican países como Francia y Alemania para garantizar la legalidad laboral del país, respetando tanto los principios de la libre competencia como las obligaciones en el ámbito de la normativa social y laboral que se aplican en el Estado miembro.Los remolcadores han manifestado su "sorpresa" porque a falta de dos meses de la entrada en vigor del reglamento, "el Estado español no se ha pronunciado al respecto, ni consta anuncio alguno de licitación para imponer un requisito de bandera".Así, insisten en que la no aplicación del reglamento "destrozaría las condiciones socio laborales y de seguridad marítima que existen actualmente, escapando al control del Estado la cualificación y formación del nuevo personal, provocando pérdidas de empleo y precariedad laboral a un colectivo que cuenta con más de 1.500 empleos directos en el sector"."No estamos en contra de la libre competencia ni de que ejerzan su derecho al mercado laboral cualquier trabajador sea cual sea su nacionalidad, siempre y cuando sea en virtud del cumplimiento de la normativa social y laboral del país sin que haya una competencia desleal", han concluido.--EUROPA PRESS--