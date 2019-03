Raúl Ruiz Berdejo, actual portavoz de IU, encabeza la lista de Adelante Jerez para las municipales

Cádiz.-26M.- Raúl Ruiz Berdejo, actual portavoz de IU, encabeza la lis

El actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Raúl Ruiz Berdejo, encabeza la lista para la Alcaldía jerezana en las próximas elecciones del 26 de mayo por parte de la confluencia Adelante Jerez, formada por IU, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.En una nota, Ruiz Berdejo ha señalado que presentan una candidatura para "ganar la ciudad y devolverle por fin el Ayuntamiento a la gente humilde y trabajadora que lucha cada día por salir adelante y no encuentra respuesta política a sus problemas".Por su parte, Ángel Cardiel, de Podemos Jerez y número tres de la lista en la confluencia, ha manifestado que Ruiz Berdejo "va a ser el mejor alcalde de esta ciudad", y ha elogiado "la indudable labor que han hecho Raúl y los compañeros durante estos últimos años de legislatura, donde han actuado de forma impecable, con mucho rigor y con mucha solvencia".En cuanto a la confluencia, ha manifestado que "para llegar a un proyecto común hay que poner por encima de todo los objetivos, cediendo todos en pos de un interés y un objetivo común, como es devolver las instituciones a la gente y frenar esa amenaza de la derecha y la extrema derecha que viene a arrasar con todo".Así, ha manifestado su "alegría" por presentar "una lista plural, representativa de las necesidades y sensibilidades que tiene este municipio y en el que se recoge lo mejor de cada organización". "Es tiempo de pensar en el proyecto y no en las personas y no cabe la menor duda de que Raúl va a ser el mejor candidato que participe en estas elecciones municipales", ha añadido.Por su parte, Ruiz Berdejo ha agradecido el apoyo de todos los compañeros y ha destacado que Ángel Cardiel, "hubiera sido igualmente un candidato fantástico para esta coalición". "Es momento de generosidad pero también de cerrar filas y hacer frente común a lo que tenemos por delante. No es momento de mirarnos el ombligo, ni de aventuras individuales, sino de unirnos, de cogernos de la mano y de pelear juntos porque la amenaza es real y Jerez no merece entregar su Ayuntamiento a la derecha", ha concluido.--EUROPA PRESS--