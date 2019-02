La parlamentaria socialista Araceli Maese

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha pedido este viernes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que presente unos presupuestos que garanticen el sistema sanitario público, universal y gratuito, "sin recortes ni privatizaciones" y que mantengan "intactos" los servicios públicos del mapa sanitario de la provincia.En un comunicado, Maese ha pedido a la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, que "ponga todo el cuidado en este asunto pues el legado socialista, el listón está muy alto en una provincia que cuenta con tres nuevas infraestructuras hospitalarias en San Fernando, La Línea y en Vejer, además de nuevos centros de salud y de una importante ampliación de la cartera de servicios".Por ello, la también parlamentaria andaluza ha considerado necesarias unas cuentas que "aseguren la terminación de todas las infraestructuras que se encuentran en desarrollo y dotar con las partidas presupuestarias suficientes para que los avances que se han producido en nuestra tierra consoliden nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores logros de los últimos años".Así y poniendo como ejemplo el Hospital de Alta Resolución (HARE) de Vejer, Maese ha recordado que "en un momento determinado hubo hasta quien vio con buenos ojos que esas instalaciones cayesen en manos privadas". "Si el 27 de marzo el HARE abre sus puertas es porque contra viento y marea, el Gobierno andaluz socialista lo tenía todo perfectamente habilitado desde el material hasta los recursos humanos", ha añadido."Cortarán la cinta y se harán todas las fotos que quieran pero el PSOE podrá sentirse muy orgulloso de que siempre hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la ciudadanía de la Janda pudiera disponer de ese servicio público", ha abundado la dirigente socialista.Congratulándose de la inminente apertura que beneficiará a 70.000 usuarios de la zona, Maese ha asegurado, no obstante, que "la foto de este pasado jueves en Sevilla es una muestra de puro sectarismo político porque en ella deberían de estar todos los alcaldes de la Janda y no sólo el de Vejer quien de nuevo utiliza el HARE como instrumento electoral para su campaña personal y la del PP"."Coincida o no en periodo electoral, los socialistas exigimos que el hospital abra sus puertas al público de manera gradual conforme al calendario que tenía establecido la anterior consejería", ha precisado la dirigente socialista.Asimismo, Maese ha advertido de que "las últimas manifestaciones nos llevan a pensar que se van cumpliendo nuestros temores en cuanto a que el Gobierno de las derechas estaría pensando en trasladar a la iniciativa privada algunos servicios, algo que esperemos que no ocurra". En la misma línea, ha citado el nombramiento del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno, "cuya tarjeta de visita son los recortes de servicios públicos sanitarios que llevaron a la expulsión de 3.500 profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha".Al hilo, ha lamentado que también en Educación se vaya a producir ya una "rebaja" en la oferta pública de empleo en más de 1.000 plazas, por lo que ha pedido que "se respeten" las 4.500 plazas que la anterior consejera de Educación había pactado con los sindicatos.Además, Maese ha aludido a los dos días de comparecencias en el Parlamento donde "hemos visto demasiadas concesiones a la ultraderecha" y por eso, ha anunciado que "vamos a presentar en el Parlamento andaluz diversas iniciativas porque queremos saber de verdad las políticas que se van a desarrollar, porque no vamos a tolerar ni recortes, ni retrocesos en derechos o en servicios públicos como los que estamos viendo en el horizonte".En ese punto, la dirigente socialista ha insistido en que "si el gobierno de la derecha no presenta el proyecto de presupuestos de Andalucía antes de las elecciones municipales será por dos motivos, o porque quiere ocultar la política de recortes que pretende llevar a cabo o porque no tiene la capacidad suficiente para elaborarlos".--EUROPA PRESS--