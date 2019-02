PSOE lamenta las consecuencias negativas para los gaditanos que tiene el rechazo a los Presupuestos Generales

El diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina

El diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina ha lamentado las consecuencias negativas que tendrá para la ciudadanía de la provincia de Cádiz el rechazo que se ha producido este miércoles en el Congreso al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "de marcado carácter social", que presentaba el Gobierno socialista para 2019.En un comunicado, De la Encina ha advertido de que "volver a la prórroga de las cuentas de Mariano Rajoy sitúa a la provincia otra vez en la casilla de salida, en las raquíticas inversiones que lastran el crecimiento económico de Cádiz y padeciendo los recortes que impuso la derecha".Para el diputado, lo más preocupante "es el impacto sobre la mayoría social ya que no podrá llevarse a cabo el importante paquete de medidas especiales dirigidas a acabar con el copago, proporcionar recursos a la ley de dependencia y a la lucha contra la violencia de género, recuperar el subsidio para los mayores de 52 años o subir las becas, entre otras".Por eso, De la Encina ha pedido "explicaciones" a los diputados de PP y Ciudadanos en la provincia que "hoy con su voto han cerrado la puerta a unas cuentas que en un 57 por ciento estaban destinadas a atender las preocupaciones y necesidades de los jóvenes, de las clases medias y trabajadoras y también de aquellos colectivos más vulnerables".Especialmente, se ha dirigido a la popular Teófila Martínez que "tan preocupada parece cuando salen las cifras del paro" para que ahora aclare "por qué dice no a un plan de empleo para Andalucía del que se iba a beneficiar la provincia en esos PGE o como justifica que diga no a la apuesta por sectores estratégicos como Zona Franca, la SEPI con su impacto sobre nuestros astilleros o las partidas destinadas a los puertos como otro factor clave de generación de empleo que subían casi diez millones de euros".Con todo, De la Encina ha lamentado que PP y Ciudadanos compartan "mesa y mantel" en esa estrategia "derrotista" que les lleva a derribar unos PGE con inversiones reales que sobrepasaban los 417 millones de euros para la provincia y que "duplicaban el volumen de inversión pues la provincia crecía frente al recorte del 40 por ciento que experimentó entre los años 2015 y 2017".Con todo, De la Encina ha alertado de que "al margen" de lo que haya sucedido con los PGE "al menos" se mantendrán las medidas sociales que este Gobierno ha llevado a cabo en los pocos meses de mandato.En ese aspecto, ha enumerado los reales decretos que "garantizan" la subida de las pensiones conforme al IPC y un 3 por ciento las más bajas; el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, el incremento de retribución a los funcionarios, así como la igualdad salarial entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "entre otras mejoras que revierten los recortes de la derecha".--EUROPA PRESS--