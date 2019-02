Los socialistas Juan Lozano y Salvador de la Encina

El secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía de Algeciras (Cádiz), Juan Lozano, ha destacado este viernes las "mejoras" que ha traído consigo el gobierno de Pedro Sánchez para la comarca del Campo de Gibraltar.En un comunicado, Lozano ha señalado que "en ocho meses de gobierno socialista se han conseguido más y mejores cosas para los ciudadanos del Campo de Gibraltar que en ocho años de gobierno del PP de recortes y más recortes".En este sentido, el secretario general de los socialistas algecireños ha recordado la subida del 1,6 por ciento de las pensiones que "afectan a más de 30.000 vecinos de Algeciras y que ya han cobrado incluso la parte proporcional de los atrasos del año 2018", añadiendo que los recortes que venía realizando el Partido Popular iban en contra del Pacto de Toledo, que indicaba que había que revalorizarlas.Otro de los ejemplos puesto por el candidato socialista ha sido el de la subida salarial de los funcionarios, cuyo incremento es del 2,25 por ciento y que en Algeciras "se beneficiarán más de 10.000 personas". También ha comentado la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional, la recuperación del subsidio a personas mayores de 52 años, "un derecho que les quitó Rajoy y que ha sido recuperado por Pedro Sánchez"."No es lo mismo que gobierne el PSOE que el PP, el Partido Popular recorta derechos a los ciudadanos y el Partido Socialista los recupera y mejora", ha incidido Lozano.Los Presupuestos Generales del Estado, aún por aprobar, son otro de los triunfos que resalta el candidato socialista, especialmente es uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad campogibraltareña, como es el tren. "Solamente en el tren supone siete veces más de lo que plasmaba en un papel el gobierno de Rajoy y que después no ejecutaba", ha abundado.En esa línea, Lozano ha reprochado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), que "se pasee a Madrid y no apueste por Algeciras ni por la comarca".Asimismo, ha defendido el compromiso del Gobierno con una inversión de ocho millones para Zona Franca en Los Barrios, explicando el trabajo que trae consigo materializarlo como una realidad.El candidato ha trasladado la opinión de los vecinos de "una necesidad" de cambio de gobierno municipal para devolverle a los algecireños la ciudad "que merecen", esperando que el próximo 26 de mayo sea una realidad. También ha dado pinceladas de la asamblea ordinaria que tuvo lugar ayer en la sede del PSOE, que afronta la campaña "muy unido y con ilusión".SEGURIDAD EN LA COMARCAPor otro lado, el diputado socialista por Cádiz, Salvador de la Encina, ha agradecido la labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los medios que se han puesto a su disposición con el Plan Integral aprobado este verano."El gobierno socialista quería recuperar la situación de descontrol que existía en el Campo de Gibraltar, campeando los narcos a sus anchas, con impunidad absoluta, con pérdida absoluta de respeto a los Cuerpos y Fuerzas del Estado y sobre todo, poniendo en peligro la seguridad ciudadana", ha asegurado De la Encina, quien ha apuntado que "hemos sufrido durante años la dejación de la política del ministerio de Interior respecto a la situación del Campo de Gibraltar".El diputado socialista ha resaltado el "daño" que hacía esta situación a la comarca y a la imagen del Campo de Gibraltar, razón por la que se han puesto medidas en marcha, algunas como la limitación de las narcolanchas.De la Encina también ha felicitado a cada uno de los agentes, "del último al primero", agradeciendo la dedicación de Jesús Núñez, responsable de la Guardia Civil y que realiza un gran esfuerzo desde el primer momento. A lo que ha añadido que se seguirá trabajando por mejorar y no se bajará la guardia.Por ello, le ha pedido al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que se pongan en marcha "lo antes posible" con las medidas para los nuevos juzgados para no colapsar el sistema y "coordinar la política policial con la judicial".Por último, el diputado ha indicado que si el 30 de marzo hay un Brexit duro, se aplicarán los memorandos y habrá una absoluta fluidez en la frontera como a fecha de hoy, como ya se ha trasladado por los trabajadores transfronterizos. "Pueden estar tranquilos porque este Gobierno velará por ellos para que sus derechos no se vean afectados", ha concluido.--EUROPA PRESS--