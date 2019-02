Presentan a Daniel Guerra como nuevo director de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda este lunes

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora, presidirá este lunes el acto de presentación del nuevo director de la ONCE en la agencia de la ONCE en la localidad gaditana, Daniel Guerra, que sustituye a Lidia Díaz.En el acto participarán el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, y el director de la ONCE en la provincia, Alberto Ríos, como ha detallado en una nota de prensa la organización.Daniel Guerra (Sevilla, 1983) es afiliado a la ONCE desde 1990, técnico de gestión administrativa con formación en gestión de centros, gestión presupuestaria, comercial y de juego entre otros ámbitos, inició su trayectoria laboral como vendedor de la ONCE y desde 2012 ha desempeñado su actividad laboral en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla.La organización de carácter social ha detallado que en Sanlúcar de Barrameda hay 167 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE y 89 vendedores.--EUROPA PRESS--