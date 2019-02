La diputada del PP María José García-Pelayo

La diputada del PP por Cádiz María José García-Pelayo, ha trasladado el compromiso de su partido con la localidad de Ubrique, en relación con la obra de la variante de la A-373, cuyo proyecto se encuentra "paralizado" tras décadas de "promesas incumplidas" por parte de los diferentes gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.En un comunicado, García-Pelayo ha pedido "tranquilidad y confianza" a los vecinos de Ubrique hasta conocer la realidad del proyecto para fijar una "fecha de inicio y finalización de las obras".La diputada popular, que ha visitado el municipio junto al candidato popular a la Alcaldía de Ubrique, Manuel Toro, el coordinador provincial del PP, Daniel Nieto, y el vicesecretario, Jorge Vázquez, ha valorado el "cumplimiento de los compromisos del PP, como ha demostrado Juanma Moreno con la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones"."El PP tiene claro que los andaluces tienen que tener el dinero de sus herencias o el que ganan con su trabajo en sus bolsillo y que la Junta de Andalucía no es nadie para quitarle un dinero que luego no sabemos dónde van, como ocurre en Ubrique", ha asegurado García-Pelayo.Continuando esa línea, la dirigente popular ha recordado que "en Ubrique se lleva muchos años escuchando a la Junta hablar del inicio de las obras de la variante de la A-373 y no han hecho absolutamente nada", por lo que "a partir de ahora, los ubriqueños van a ver a un gobierno andaluz que les dice la verdad, contándole en qué situación está cada proyecto, cuándo se van a iniciar y finalizar las obras y cuánto cuestan"."Desde el PP trasladaremos la fecha de inicio y finalización de las obras de la A-373 en el momento que conozcamos en qué situación concreta, en qué fase concreta ha dejado el gobierno andaluz del PSOE dicho proyecto", ha afirmado García-Pelayo, quien ha apuntado que "el nuevo gobierno sólo lleva una semana y no sabemos, aún, si se encuentra en licitación o, por el contrario, no hay ni proyecto redactado".A pesar de todo, García-Pelayo si ha transmitido a los ubriqueños "tranquilidad y confianza" al afirmar que "esa carretera se va a hacer, por respeto a los vecinos, porque nos hemos comprometido y se ha reclamado tanto desde el gobierno local como desde la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Diputación de Cádiz y en el propio Parlamento andaluz".La dirigente popular ha aprovechado su presencia para felicitar "al próximo alcalde de Ubrique", y a todo el partido a nivel local, por el "gran trabajo constante que están haciendo" que refleja "el compromiso personal y el amor que tiene por su pueblo, lo primordial de un candidato".Por su parte, el candidato popular a la Alcaldía ubriqueño, Manuel Toro, ha recalcado la importancia que va a tener Ubrique con el "apoyo" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de los dirigentes populares de la provincia de Cádiz, en especial los parlamentarios y otros miembros gaditanos en el nuevo gobierno andaluz.--EUROPA PRESS--