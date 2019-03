Cádiz.- PP presenta una candidatura "ganadora" para "volver a poner en

El PP de Cádiz ha presentado en la mañana de este sábado ante el Monumento a la Constitución de Cádiz las candidaturas al Congreso y Senado por la provincia "una candidatura ganadora, preparada para gobernar y que aúna renovación, experiencia y sobre todo mucho compromiso e ilusión por mejorar la provincia de Cádiz".El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha agradecido "la dedicación, la ilusión y pasión puesta por los candidatos populares" y asegura en un comunicado que "se va a recuperar la confianza de los gaditanos en la defensa por un gobierno que esté volcando en la provincia de Cádiz y que, además, garantice la unidad de España y no se ceda al chantaje de los independentistas".Sanz ha señalado que el PP "quiere conseguir que la provincia de Cádiz y España recuperen la senda del crecimiento, que no cree más paro como está ocurriendo de nuevo con el PSOE y que se vuelva al empleo que siempre lideran los gobiernos del PP".Asimismo, ha pedido un Gobierno que "se comprometa de verdad con Cádiz y no deje tirado a los ciudadanos como ha ocurrido con Navantia, con el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Ferroviario, el desdoble de la Vejer Algeciras, el Nudo de Tres Caminos o el Bajo de la Cabezuela; con las demandas de Policías, Guardias Civiles y funcionarios de prisiones que reclaman una equiparación salarial; o que no se juegue con la Unidad de España".Para Sanz, la candidatura del PP simboliza "el progreso frente a la mentira y parálisis a la que el PSOE ha sometido a Cádiz" y, por ello, ha asegurado que "al apoyar al PP se votar sí a la Unidad de España y al progreso de la provincia de Cádiz".El candidato número uno al Senado, José Ignacio Landaluce, ha destacado que "detrás de los carteles del Partido Popular hay mujeres y hombres que han demostrado que saben gestionar, que quieren trabajar, que saben resolver problemas y además son referentes en cuanto a su compromiso con la sociedad".Para Landaluce, el PP "da normalidad, no genera situaciones extremas que provocan problemas a la ciudadanos" y, por ello, ha afirmado que "el único voto útil es el PP porque es estabilidad, es eficacia, es entrega, es progreso, riqueza, empleo y es unidad de España".--EUROPA PRESS--