Cádiz.- PP dice que el PSOE debe pedir perdón por "jugar con la salud"

La diputada nacional por el PP de Cádiz, María José García Pelayo, ha afirmado que el PSOE "debe pedir perdón a los gaditanos por haber estado jugando con su salud al borrar a casi 95.000 pacientes de las listas de espera".En una nota, García Pelayo ha señalado la "gravedad del fraude de las listas de espera cometida por el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía" y ha destacado que "no hay derecho a que los socialistas hayan estado jugando con la salud de los gaditanos".Asimismo, ha añadido que "no se explica cómo los socialistas han podido estar mintiendo con algo tan gordo como son las listas de espera" y ha destacado que "no se trata de números, son hombres, mujeres, personas mayores, niños con nombres y apellidos que sufren algún tipo de dolencia y que tienen todo el derecho del mundo a ser asistidos".A juicio de García Pelayo, "es indignante y un fraude tremendo que el PSOE haya borrado de un plumazo de las listas de espera a personas que están preocupadas por su salud"."Mientras los socialistas hablaban de 29.733 gaditanos esperando para consultas externas, la realidad es que hay 82.132 personas más de las que decía el PSOE", ha afirmado la diputada del PP, que ha añadido que "mientras que el PSOE aseguraba que se atendía a los pacientes en una media de 56 días, la verdad es que los enfermos debían esperar hasta 209 días en consultas externas para ser vistos por un médico y mientras que el PSOE hablaba de 7.287 gaditanos esperando para una operación, lo cierto es que eran más de 21.000 los gaditanos en listas de espera".García Pelayo ha calificado las cifras como "una barbaridad" y ha acusado al PSOE de "jugar con la salud y la vida de las personas y eso es algo que nadie lo merece", además de "maltratar a los profesionales. porque al final son los médicos los que ponen la cara y no hay derecho que el PSOE les haya estado desprestigiando de esta manera"Finalmente, ha manifestado que "después de lo ocurrido, a los socialistas ya se le ha acabado el discurso y la demagogia y en materia de política social y defensa de lo público lo único que les queda es pedir perdón a los gaditanos y dar explicaciones de porqué en lugar de contratar a más médicos para poder atender a los enfermos prefirieron negar su existencia borrándolos de las listas de espera".--EUROPA PRESS--