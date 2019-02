Teófila Martínez en rueda de prensa en la sede del PP de Cádiz

La diputada del PP por Cádiz Teófila Martínez ha mostrado su preocupación por la preocupante "destrucción de empleo" que se ha instalado en la provincia gaditana desde "la llegada del PSOE" al Gobierno central, que "está destruyendo todo el empleo creado en los últimos años por el PP".En un comunicado, Martínez ha valorado los datos del paro en el mes de enero, los cuales ha calificado como "los peores en el último lustro", y que evidencia "que Cádiz vuelve a entrar en el agujero del desempleo que le metió José Luis Rodríguez Zapatero"."La vuelta del PSOE al Gobierno de España ha supuesto que durante 2018 ha creado tres veces menos empleo que en 2017en la provincia", ha asegurado la diputada popular.En ese sentido, Martínez ha calificado los datos del desempleo como "muy preocupantes" para la provincia, en la que "los socialistas han vuelto a convertir a Cádiz en una máquina de crear parados porque cuando gobiernan la ecuación es clara, PSOE igual a paro"."Las cifras son para echarse las manos a la cabeza, pues si en enero de 2018, la variación anual había sido de 12.384 parados menos respecto a enero de 2017, este año la cifra ha sido de 4.371 desempleados menos en un año, lo que nos evidencia que la tendencia desde la llegada del PSOE al gobierno por medio de una moción de censura con populistas, independentistas y nacionalistas ha sido la de destrucción de empleo", ha abundado.Continuando esa línea, la diputada popular ha recalcado que "la vuelta del PSOE al gobierno de España, unida a la inacción en materia de Empleo del gobierno de Susana Díaz en Andalucía, ha significado más paro en la provincia y ahí están los datos"."A Mariano Rajoy lo echaron los socialistas, los populistas y los independentistas del gobierno cuando Cádiz bajaba hasta los 137.734 parados después de haber recogido a más de 200.000 gaditanos en paro del gobierno de Zapatero y, ocho meses después, Sánchez ya tiene 159.918 desempleados", ha incidido.En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, Martínez ha apuntado que "los datos ratifican que en estos meses se ha dejado de crear empleo", indicando que "si en enero de 2018, la variación anual respecto a 2017 había sido de 15.762 nuevas personas afiliadas, ahora ese número ha disminuido en 5.490, es decir, 10.272 afiliados entre enero de 2019 y 2018"."Actuaciones como la de poner en riesgo, continuamente, el futuro de los empleos en Navantia, no ejecutar las ayudas de 87,9 millones de euros del Reindus 2018 o no tratar a la provincia como medidas especiales de Empleo ponen en evidencia que con el gobierno de Sánchez a Cádiz le va seguir yendo muy mal", ha apostillado.Por todo ello, la diputada ha insistido en reclamar que se aplique "de manera urgente" la propuesta del PP de llevar a cabo "medidas extraordinarias" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para que Cádiz recupere el "ritmo de creación de empleo que se inició en 2014 bajo el mandato de Rajoy y del PP en España y que afectó en positivo a la provincia"."Es necesario recuperar la política de los 20 millones de empleo en 2020 que el PP estaba cumplimiento con creces y que el PSOE no sólo ha frenado en seco, sino que está haciendo retroceder con cifras que comienzan a recordar a la época más oscura de nuestra provincia a nivel de desempleo", ha añadido.Por último, Martínez considera que la llegada del PP al gobierno andaluz es una "oportunidad" para que "de una vez por todas, un gobierno socialista tome en serio a Cádiz en materia de empleo", por lo que ha pedido a Sánchez que "apoye todas aquellas políticas activas de empleo previstas por Juanma Moreno y que no han existido mientras el PSOE y Susana Díaz gobernaban", así como que modifique el proyecto de "los PGE para 2019, inyectando a la provincia más dinero en materia de empleo".--EUROPA PRESS--