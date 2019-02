Populares en Los Barrios

La diputada nacional y coordinadora de campaña, María José García-Pelayo, la también diputada, Teófila Martínez, y el candidato del PP de Los Barrios a la alcaldía de la localidad, David Gil, han destacado que la llegada del Partido Popular y Juanma Moreno a la Junta de Andalucía servirá para que un gobierno andaluz "cumpla, de una vez por todas, con los barreños, tras casi 40 años de incumplimientos de los socialistas".Gil ha explicado en un comunicado que "el PP de Los Barrios siempre ha estado en primera línea para velar por los intereses de sus vecinos en materia de sanidad, empleo o educación, entre otras cosas", resaltando, especialmente, "todas aquellas movilizaciones, con recogida de firmas incluidas, para demandar la unidad de radiología que tan importante es para el municipio y porque, a pesar de tener 24.000 habitantes, sus vecinos tienen que hacerse una radiografía en Algeciras".El candidato popular ha indicado que "es una demanda que llevamos muchos años esperando y que desde el PSOE, tras tantos incumplimientos, se comprometieron dos meses antes de las elecciones a ponerla en marcha, aunque nunca lo hicieron", trasladando "su tranquilidad" de que "el PP sí la activará ya que muchos de sus parlamentarios han estado aquí comprometiéndose a ello y ya se ha demostrado que el gobierno de Juanma Moreno cumple lo que prometió en campaña, como ha ocurrido con la bonificación del 99 por ciento del Impuestos de Sucesiones y Donaciones y la auditoría".Gil ha manifestado que "esta semana se ha tenido una reunión muy importante con una empresa que va a invertir en Los Barrios pero que quiere ampliarlo a toda la Comarca del Campo de Gibraltar y que están dispuestos a montar un centro de formación para el empleo, siempre coordinado con la administración competente, la Junta de Andalucía".El dirigente barreño ha destacado que "el PP es un partido que trabaja, que se preocupa por la ciudadanía" y ha asegurado que "se va a cumplir todo lo que hemos dicho porque no se han hecho promesas faraónicas", resaltando la importancia de "los representantes gaditanos que vamos a tener en la Junta con Antonio Sanz y Ana Mestre".María José García-Pelayo ha insistido en que "Juanma Moreno cumple lo que se compromete", haciendo mención a "la eliminación, en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del Impuesto de Sucesiones y Bonificaciones", además de ser "un gobierno que va a bajar los impuestos a los ciudadanos porque entiende que es la mejor manera de crear empleo".En cuanto a los "proyectos pendientes" durante años con Los Barrios por parte de los diferentes gobiernos socialistas, García-Pelayo ha destacado que "van a poder seguir reclamándolo, a pesar de que el nuevo gobierno va a ser del PP, porque la diferencia con el PSOE es que a este municipio no se le escuchaba porque a Susana Díaz no le importaba y ahora les van a atender y hacer realidad todas las reclamaciones que llevan años esperando tras las promesas, incumplidas, de los socialistas".Igualmente, ha trasladado el "compromiso" del PP de "realizar un diagnóstico para conocer cómo se encuentra, concretamente, cada uno de estos proyectos", por ejemplo, qué problema ha habido "para que el PSOE prometiera que en octubre de 2018 se prometiera que el radiólogo iba a llegar y aún no ha llegado", advirtiendo que "no es lo mismo saber si cada uno de ellos están hechos, en licitación o, lo peor de todo, sin comenzar".Por su parte, Teófila Martínez ha trasladado a los vecinos de Los Barrios la "seguridad" de que el PP "va a dar la cara desde el principio" y que "vamos a reclamarle al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía el cumplimiento de los compromisos adquiridos y solucionar las necesidades de la sociedad barreña".Por último, Martínez ha explicado que "se va a ir viendo cómo desde el PP de Cádiz nos vamos a ir dejando la piel de manera coordinada con el gobierno andaluz para que poco a poco van recuperando aquellos proyectos que durante tantos años parecía imposible que se cumplieran con el PSOE en el gobierno".--EUROPA PRESS--