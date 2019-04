PP-A, tras la manifestación en Madrid, llevará a la FAMP la necesidad de potenciar las políticas en el mundo rural

PP-A, tras la manifestación en Madrid, llevará a la FAMP la necesidad

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha afirmado tras la "manifestación histórica" de los municipios pequeños celebrada este domingo en Madrid que "aunque en Andalucía sufrimos menos que en otras comunidades los efectos de la despoblación, es el momento de actuar y no dentro de 20 años, cuando sea más complicado". Por ello, ha anunciado que el PP-A llevará a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que tiene un grupo de trabajo específico, la necesidad de potenciar las políticas de todas las administraciones en el medio rural.Tras asegurar que "es fácil llenarse la boca y acudir a una manifestación, pero el medio rural necesita medidas concretas desde los gobiernos", Martín ha asegurado en rueda de prensa que el Gobierno de Juanma Moreno ya está trabajando por las zonas rurales con medidas como ampliar la tarifa plana para autónomos a 24 meses y crear una tarifa súper reducida de 30 euros para mujeres que emprendan una actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.Ha señalado la importancia de que en pocas semanas de gobierno ya se ha está trabajando en un Plan de Competitividad de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, al tiempo que ha explicado que para intentar fijar la población al territorio es importante el apoyo del PP-A a los sectores de la caza y la tauromaquia, que "generan actividad y puestos de trabajo vinculados a los modos tradicionales de vida en el medio rural andaluz".Para el dirigente popular, "hay que ser coherentes, ya que cuando se pide una reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo, se está castigando a las provincias menos pobladas, que tienen una discriminación positiva paliar sus dificultades y falta de peso en la toma de decisiones".PLAN DE CHOQUE CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA SANITARIASDe otro lado, sobre la entrada en funcionamiento este lunes del Plan de Choque del Gobierno andaluz para reducir de listas de espera sanitarias, que supondrá 25 millones de euros, Martín ha afirmado que la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, se hizo "trampas al solitario" al maquillar las listas de espera y eso "no lo va a hacer el PP-A".Según ha explicado, la realidad es que hay 850.000 andaluces esperando que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les atienda "y si Díaz prefería ocultar a 500.000 de estos andaluces, tendrá que dar explicaciones". Por ello, le ha pedido que, "en vez de poner en duda una verdad, intente mirarlos a la cara y pedirles perdón".Martín ha defendido que el Plan de Choque "es la demostración de a quién le importa la sanidad y no trata de tapar su falta de capacidad para gestionar" como hacía el PSOE-A y ha defendido que el cambio de gobierno ha dado a los andaluces "acceso a verdades incómodas y quizá la mayor de ellas es que debajo de la alfombra había 500.000 andaluces que estaban en su casa esperando que se les llamara para ser atendidos"."Detrás de cada caso hay sufrimiento personal y nosotros no vamos a maquillar las listas. Susana Díaz debe asumir la pérdida gobierno y afrontar su nueva situación de oposición, en vez de estar en una huida hacia delante tanto fuera como dentro de su partido", ha zanjado el número tres de los 'populares' andaluces.--EUROPA PRESS--