El coordinador de Podemos Cádiz, José Ignacio García

El coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, ha pedido a la Junta de Andalucía que aclare "de una vez" qué va a hacer con los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz.En un comunicado, García ha interpelado al actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, que cuando fue presentada esta iniciativa ocupaba el puesto de delegado del Gobierno en Andalucía, y que, a su juicio, "representa lo que el bipartidismo ha hecho en la provincia, pues cuando era delegado del Gobierno de Mariano Rajoy anunció inversiones que no hemos visto materializadas y ahora le toca poner en funcionamiento el resto de inversiones autonómicas que el anterior gobierno del PSOE en la Junta no puso en marcha, y seguimos sin saber nada".Continuando esa línea, el también parlamentario por Adelante Andalucía ha apuntado que en la ITI se contemplan cerca de 1.300 millones de euros, casi 900 millones procedentes del Gobierno central y 387 millones de la Junta de Andalucía, todo ello, en un marco temporal, de 2014-2020, y con un objetivo claro."Estamos a un año de que finalice el límite de estos fondos y no están sirviendo para revertir la situación económica de la provincia de Cádiz a corto plazo ni para cambiar su modelo productivo, principal objetivo de esta iniciativa", ha criticado García.De igual modo, el responsable de la formación morada ha indicado que de esos 900 millones de euros del Gobierno central, se anunció la partida de 310 millones para un plan de empleo, destinado al fomento del empleo estable, ayuda a emprendedores, a la inclusión social.En cuanto a los fondos de la Junta, ha recalcado que "el Gobierno de Juanma Moreno y sus socios tiene que dejar de un lado los partidismos y tiene que ponerse a trabajar de manera urgente". "Por desgracia, ya sabemos que este gobierno 'tripartito' no tiene palabra con la provincia de Cádiz y promete puestos de trabajo y un plan de empleo específico del que no ha dado señales, pero los fondos están ahí y no podemos perder ni una sola oportunidad", ha añadido.Asimismo, García ha insistido en que, a pesar de las ayudas y proyectos que se están materializando en la provincia, la Oficina de la ITI ha cumplido su tercer aniversario y ha pasado "sin pena ni gloria" por lo que ha asegurado que "no queda nada de la pompa y boato con la que presentaron esta iniciativa con la que anunciaron una lluvia de millones para la provincia".Por todo ello, el dirigente de Podemos ha pedido tanto al Gobierno central y al de la Junta, "mayor iniciativa política y ganas de trabajar" y menos uso de la ITI "como instrumento partidista" en los diferentes municipios. "Necesitamos cambiar el modelo productivo y crear empleo sostenible en la provincia que para eso está diseñada la estrategia", ha concluido.--EUROPA PRESS--