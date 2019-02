La coordinadora de Podemos Cádiz, Laura Mingorance

La coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, ha mostrado el apoyo "absoluto" de la formación morada al alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), en relación a la sentencia "que no es firme" por calumnias al Partido Popular por el 'caso Loreto'.En un comunicado, Mingorance ha recalcado que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz "ni siquiera es firme y ha sido archivada en dos ocasiones, por lo que desde Podemos vamos a recurrirla".En este sentido, la dirigente de Podemos ha apuntado que "en cualquier caso, entendemos que no se puede comparar un caso de corrupción a que un alcalde simplemente se haya ocupado y preocupado por que se investigaran unos hechos en los que un barrio sufrió enormemente durante más de dos semanas""Por ello, el Partido Popular se debería lavar la boca antes de hacer declaraciones que no tiene ningún sentido", se ha referido Mingorance ante la petición de dimisión hecha pública este pasado sábado por el PP."No compartimos el resultado de la sentencia porque no tiene ningún sentido que los responsables políticos de lo que sucedió se vayan de rositas", ha continuado Mingorance, quien ha defendido la labor del regidor que "lo único que hizo fue cumplir con su compromiso con el barrio de Loreto, investigando qué ocurrió y cuáles fueron las causas de los problemas en el abastecimiento de agua"."El PP respondió como viene siendo habitual en este partido con oscurantismo, con una enorme prepotencia y con un enorme despliegue de autobombo", ha puntualizado."Por nuestra parte, no nos arrepentimos de absolutamente nada, hicimos los que teníamos que hacer y, cueste lo que cueste, volveríamos a hacerlo una y mil veces sin dudarlo ni un momento, es lo mínimo que el barrio se merecía", ha asegurado la coordinadora de la formación morada.Con todo, Mingorance ha recordado que el alcalde se limitó a hacer una crítica política, muy bien fundamentada "ya que en el juicio la perito de la Universidad de Cádiz que investigó los hechos, corroboró que se había suministrado agua al barrio en un estado no apto para su consumo".EL PP PREFIERE LAS "MORDAZAS" A LAS "CRÍTICAS POLÍTICAS""Sabemos que al PP no le gustan las críticas políticas, les van más las mordazas y una y otra vez intentan judicializar la vida política de este ayuntamiento e intentan paralizar en los juzgados las iniciativas que el equipo de gobierno pone en marcha para intentar amedrentarnos pero en ningún caso lo van a conseguir", ha añadido.Por último, Mingorance ha indicado que la denuncia del PP es "cómica" ya que se trata "del partido de la Gürtel, los papeles de Bárcenas, de las comilonas y el Campari, de las tesis conseguidas de forma dudosa", por lo que ha insistido en que "deberían lavarse la boca antes de pedir al alcalde de la ciudad que dimita simplemente por investigar lo sucedido en el barrio de Loreto"."Todavía a día de hoy seguimos esperando explicaciones mínimamente convincentes de Teófila Martínez de por qué aparecía en los papeles de Bárcenas o de Ignacio Romaní sobre por qué con el dinero de todos los ciudadanos pagamos al director de su tesis no se sabe muy bien para qué", ha concluido.--EUROPA PRESS--