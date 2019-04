Pedro Pacheco llega casa por un permiso penitenciario

El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco, que se encuentra ya a la espera de obtener la libertad condicional que él mismo ha tramitado y solicitado tras cumplir 70 años este martes, ha señalado que entre las propuestas que ya está barajando está la de intentar crear "con tranquilidad" una fundación "con buenos patronos" que esté orientada a "ayudar de la forma que sea a Jerez".En declaraciones a los periodistas en el acto de celebración de los 40 años de los ayuntamientos democráticos que ha acogido el Cabildo Viejo de la ciudad, en el que se ha homenajeado a la primera Corporación Democrática de Jerez, el primer alcalde de la democracia en el municipio gaditano ha asegurado que "no está arrepentido" de haber dado un paso "con 29 años" y que pese a su "incidente, han sido más las satisfacciones que las penalidades".En este sentido, el que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas ha dicho que no va a mirar hacia atrás y va a intentar "encarar el futuro", y ha reconocido que se sentiría "tranquilo" si la ciudad es gestionada "por los partidos de progreso y no por el trío de la derecha".Pacheco ha explicado que tras obtener el tercer grado y próximamente la libertad condicional se está "pateando la ciudad" y "reencontrándose con la gente que no veía", y ha admitido que le preocupa "especialmente" el "auge de la extrema derecha", por lo que confía que tanto en las elecciones generales de abril como en las de mayo "tengamos suerte y la frenemos en seco".El exregidor de Jerez ha asegurado que una vez que obtenga la libertad condicional y "resuelva mi tema administrativo", ya se replanteará qué hace, pero ha dejado claro que no va a dar "un paso a tras ni para coger carrerilla", y que "el mundo no se acaba a los 70".Cabe recordar que Pedro Pacheco desde finales de abril de 2018 tiene el tercer grado y acude a dormir de lunes a jueves al Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez, además de colaborar con Cáritas.--EUROPA PRESS--