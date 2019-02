Más de 3.200 estudiantes y 40 profesores de la provincia impulsan ideas para fomentar un recreo inclusivo

Recreo inclusivo

Un total de 3.201 estudiantes y 47 docentes de 43 centros educativos de Cádiz han participado en el XXXV Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, aportando ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no excluya por razones de diversidad o discapacidad.Según ha informado la ONCE en una nota, bajo el lema 'Por mí y por todos mis compañeros', este programa de sensibilización educativa arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y los estudiantes mantengan una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del 'cole', evitando que se convierta en lo contrario.La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos.En este XXXV concurso escolar del Grupo Social ONCE, en el que han participado 144.296 escolares y 2.516 docentes de 1.977 centros educativos, han trabajado todos los estudiantes de los centros públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.A partir de aquí, como en anteriores ediciones, el concurso tiene que pasar por tres fases en las que los jurados seleccionarán los mejores trabajos: la fase provincial, cuyo fallo se producirá durante el mes de marzo; la fase autonómica, en el mes de abril; y la fase estatal.Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mí y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.--EUROPA PRESS--