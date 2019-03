Más de 1.200 sanitarios del SAS se beneficiarán de los nuevos contratos por un período mínimo de seis meses

Vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Ana Mestre, en la convención

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que un total de 1.245 profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia se verán beneficiados de la nueva medida anunciada por el presidente autonómico, Juanma Moreno, para acabar con los contratos laborales por días o semana y asegurar un período mínimo de seis meses.Mestre ha valorado el anuncio del presidente como "un beneficio, no sólo a estos profesionales revirtiendo la situación de precariedad que ha existido hasta ahora, sino a todos aquellos gaditanos que no verán cómo el SAS les cambia el médico o el enfermero cada vez que acuden a una consulta", y al acabar con la "incertidumbre" a los profesionales y trastornos innecesarios a los pacientes, según ha recogido la Delegación de la Junta en Cádiz en una nota de prensa este domingo.Así pues, esta cifra de 1.245 beneficiados se desprende de los profesionales del SAS que tienen actualmente "contratos más precarios" en la provincia y que pasarán a estar contratados por un periodo mínimo de seis meses "en cuanto llegue el momento de su renovación".La Junta ha detallado que estos pertenecen a todas las categorías profesionales, como médicos de atención primaria, pediatras, especialistas, enfermeros, auxiliares o personal de mantenimiento, entre otros, y que en un 74,5 (948) por ciento son mujeres y el 26,5 por ciento restante (297) hombres.Como ha relatado, la Dirección General de Profesionales del SAS ha cursado con fecha de 7 de marzo una orden dirigida a las gerencias de las áreas sanitarias y a los directores de distritos sanitarios para que las contrataciones que se efectúen sobre el personal eventual no estructural tengan una duración mínima de seis meses. La intención de la Consejería de Salud y Familias es que estas contrataciones laborales lleguen como mínimo al año de duración, en cuanto el SAS concluya el estudio de su plantilla actual que tiene en marcha.Así pues, a partir de ahora los contratos de corta duración en el SAS se reducirán a "su mínima expresión" y a "lo estrictamente necesario", como la cobertura de bajas por enfermedad, por riesgo para el embarazo o por ausencias reglamentarias de corta duración, ha asegurado Mestre, que ha recordado que con el anterior Gobierno andaluz "cada día se firmaban 18 contratos de menos de un mes de duración" y que "había médicos y enfermeros que firmaban contratos de una sola jornada de duración".La delegada de la Junta en Cádiz ha resaltado que la salud de los gaditanos es "un asunto preferente y de máxima preocupación para el Gobierno andaluz" que "cree en una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad", además de explicar que "los pacientes, los profesionales y la mejora del modelo de gestión sanitario son los tres ámbitos prioritarios de actuación de su Ejecutivo, con una necesaria y profunda restructuración y reorganización del SAS, simplificando las estructuras para hacerlas más eficientes y en el que será fundamental el Plan de Infraestructuras 2020-2030 del Sistema de Salud Pública en Andalucía".--EUROPA PRESS--