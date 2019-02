Teófila Martínez, diputada del PP en el Congreso, en una imagen de arc

La diputada del PP por Cádiz Teófila Martínez ha dado las "gracias a Cádiz" por "tanto cariño y tanto respeto" que asegura que devolverá desde su nueva responsabilidad como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), donde trabajará "siempre con una meta y un fin, mejorar la vida de los gaditanos".La exalcaldesa de Cádiz se ha manifestado así en una nota de prensa este domingo en la que subraya que "ayudar a esta ciudad en todo lo que pueda" es lo que "siempre" ha tratado de hacer. "Es la única forma en la que entiendo la política y la misma vida: trabajo sin descanso y sin esperar a cambio más que la satisfacción de saber que siempre hice lo que creí mejor para mis semejantes", ha afirmado.La popular ha recordado su "compromiso con esta ciudad" que hace cuatro años "no variaba un ápice por el hecho de ocupar un escaño municipal en la bancada de la oposición" porque que intentó "siempre dar lo mejor" desde el día en el que "el apoyo de los gaditanos" la hicieron alcaldesa en 1995. "Tuve mis errores y, discúlpenme la inmodestia, algún acierto. Pero me gustaría decirles hoy a todos esos gaditanos que lo que nunca tuve fue una sola duda de que debía y quería trabajar cada minuto de cada día por esta ciudad", ha indicado, para añadir posteriormente que "ni todas esas preocupaciones ni todos esos desvelos son comparables con el cariño y el apoyo que he recibido en estos años".Así, ha asegurado tener la "satisfacción, echando la vista de atrás, de sentirme muy querida y muy respetada" y que sigue "encontrando en la mirada de los gaditanos el respeto y el reconocimiento" que intentó ganarse "con trabajo y honestidad"."Y sigo encontrando en el grupo de hombres y mujeres que formaron los equipos que gobernaron esta ciudad a los mejores y más esforzados trabajadores que haya podido tener Cádiz. Sin ellos, sin mis compañeros, nada de lo realizado hubiera sido posible", ha ahondado Martínez, quien ha resaltado la "adhesión inquebrantable" de los vecinos de Cádiz.En este sentido, ha expuesto que consiguió "ser la alcaldesa de todos, sin distinción alguna" entre los que la apoyaban en las urnas y los que no. "Nunca se me ocurrió preguntarle a nadie qué hacía con su voto. Me bastaba saber que eran gaditanos que querían trabajar por esta ciudad o que necesitaban la ayuda de su alcaldesa", concluye.El nombramiento de Teófila Martínez como presidenta de la APBC hace que uno de los emblemas del PP de Cádiz abandone la Casa Consistorial gaditana tras 24 años, 20 de ellos como alcaldesa de la ciudad y los cuatro últimos como concejal. Su lugar lo ocupará Pablo Chaves, que ya fuera concejal en el pasado mandato.--EUROPA PRESS--