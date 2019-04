Marín anuncia que los nuevos juzgados en el Campo de Gibraltar entrarán en funcionamiento a partir de septiembre

Cádiz.- Marín anuncia que los nuevos juzgados en el Campo de Gibraltar

El viceconsejero de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado que la Junta ya ha recibido el oficio del Ministerio de Justicia comunicado que la fecha para la entrada en funcionamiento de los cuatro juzgados en el Campo de Gibraltar serán a partir del 30 de septiembre de este año.En sede parlamentaria, Marín ha explicado que según el oficio del Ministerio, el Juzgado de lo Penal número 5 y el de Instrucción número 5 de Algeciras será el 30 de septiembre de 2019, mientras que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Roque serán el 31 de octubre de 2019.En respuesta a una pregunta formulada por Adelante Andalucía, Marín ha recordado que la Consejería está trabajando para adecuar los espacios donde irán los nuevos juzgados aprobados por el Consejo de Ministros para el Campo de Gibraltar.En este sentido, ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 5 y el Penal número 5 de Algeciras se ubicarán en los mismos edificios en los que están en la actualidad el resto de órganos de su jurisdicción, es decir, en las sedes de Plaza de la Constitución y del Palacio de Marzales, respectivamente.En el caso de La Línea, según ha explicado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 se ubicará en un local de alquiler adyacente a la sede que alberga a los otros cuatro órganos de esta jurisdicción. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Roque también irá en un local alquilado, junto a la sede actual.Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha recordado que ya conocía que la Consejería estaba trabajando en la ubicación de los nuevos juzgados "porque había leído el comunicado de Europa Press", ha calificado como "un jarro de agua fría" las fechas dadas por el oficio del Ministerio.Así, ha pedido al consejero de Justicia que agilice en la medida de lo posible los plazos, ya que, según ha recordado, el propio Consejo General del Poder Judicial pidió que esas sedes estuvieran operativas a partir del 1 de enero de este año "y esperar a septiembre u octubre es una fecha excesivamente lejana". Por ello, le ha preguntado si estaba en su mano agilizar las fechas.En este sentido, Marín ha asegurado que si estuviera en su mano "lo haría, porque no es un problema de ahora, sino de hace muchísimos años". No obstante, ha recordado que sí está en la obligación de hacer que las instalaciones estén en condiciones para albergar dichos espacios judiciales."Lo único que podemos hacer desde la Delegación Provincial es intentar agilizar esos trámites --de adecuación de los locales-- y una vez que estén en disposición de poder ser ocupados, trasladarle al Consejo General del Poder Judicial el posible adelanto de esa fecha. Es lo que puedo hacer. No es una cuestión que dependa de este consejero", ha concluido Juan Marín.