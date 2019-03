Portavoz de Cs en Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, y la edil Fernández

Los dos concejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, ha presentado su dimisión como concejales de la formación naranja argumentando que el partido "se ha cachondeado de la cuidad de Cádiz", así como que "el único objetivo del partido es colocar a Albert Rivera en la Moncloa y desprecia el municipalismo".En rueda de prensa, Pérez Dorao ha explicado que tras reunirse un grupo de gaditanos en el año 2014 para crear un partido de ámbito local que pudiera aportar soluciones para la ciudad y cuando se estaba en ese proceso, "Juan Marín vino y pidió que fuéramos a su formación, y dijo que la independencia a nivel local sería absoluta"."Nos unimos y nos presentamos, y pusimos nuestra cara porque entonces Cs no tenía relevancia ninguna", ha manifestado Pérez Dorao, que ha aseegurado que han trabajado "por el interés de la ciudad, respetando siempre las normas del partido".A su juicio, "Cs ha actuado traicionando a los dos concejales y a la ciudad, cargándose el trabajo realizado en estos años sin que haya comunicado cuál es la razón por la que se ha decidido prescindir de nosotros".Pérez Dorao ha revelado que este martes, coincidiendo con la visita de Albert Rivera a Cádiz, mantuvo una reunión con dos cargos autonómicos y provinciales "y ninguno dio respuesta a esto". Por ello, han cursado la baja como ediles de Ciudadanos y han solicitado la incursión en el grupo no adscrito. "Cs no tiene ya presencia en el Ayuntamiento de Cádiz", ha sentenciado.El concejal ha manifestado que "Cs desprecia total y absolutamente el municipalismo, no tiene ningún interés en la buena gobernanza en el ámbito local, el único objetivo estratégico es el de colocar a Rivera en la Moncloa". "No es una manifestación personal, nos lo ha manifestado de forma expresa el secretario de organización nacional, Fran Hervía, a las juntas directivas de las organizaciones locales", ha asegurado.Pérez Dorao ha aseverado que "con este único objetivo, el partido se carga lo que hasta ahora habían sido sus postulados, tiene una estructura piramidal en la que la totalidad de las instrucciones emanan de la cúspide, no existe la corresponsabilidad y ha desaparecido la democracia interna".El edil ha explicado que "según Hervía, un buen resultado en las municipales resultaba un aporte de hasta el 20 por ciento para la consecución del único objetivo, la presidencia del Gobierno para Rivera, por lo que el partido tenía la intención de cuidar y mimar el proceso electoral municipal, pero al adelantarse las elecciones generales, el partido cambia de planteamiento, las municipales ya no resultan interesante para Cs"."Para Cs se han convertido en irrelevantes en orden a la constitución de su único objetivo estratégico, pierde el interés de las municipales y abandona la intención de cuidar su desarrollo, y por eso ha ido demorando las candidaturas y no tiene intención de proclamar candidaturas hasta el último momento", ha afirmado Pérez Dorao.El edil ha defendido que el único trabajo de ellos "ha estado centrado en el interés general de la ciudad". "Decir que actuamos por un sillón revela un limitadísimo nivel intelectual de quien lo diga, porque todo el mundo sabe que hemos dedicado nuestro tiempo y nuestro esfuerzo sin cobrar un solo euro por ello", ha asegurado.Finalmente, ha insistido en que "el único proyecto de Cs es Rivera y el nuestro es la ciudad". "Desde el momento que la cuidad le importa un pimiento, nuestro proyecto no coincide ya con el de Cs, el desprecio demostrado por el municipalismo es total y absoluto", ha concluido.--EUROPA PRESS--