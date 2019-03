Los colegios 'La Gaviota', 'Tierno Galván' y 'Ciudad de Algeciras' ganan Concurso Escolar del Grupo Social ONCE

Cádiz.- Los colegios 'La Gaviota', 'Tierno Galván' y 'Ciudad de Algeci

Los colegios 'La Gaviota' de El Puerto de Santa María, 'Tierno Galván' de Castellar de la Frontera y 'Ciudad de Algeciras', de esta ciudad, han sido seleccionados como ganadores de la provincia de Cádiz en la 35 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE.En una nota, la ONCE ha recordado que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.Así, en esta edición han participado 962 alumnos que han conformado 42 grupos de trabajo de 18 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 19 profesionales de la educación.Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del "cole", evitando que se convierta en lo contrario.En este sentido, la ONCE ha indicado que la hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos, tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva.En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.El cartel ganador en la categoría A (tercer y cuarto de Primaria) se titula 'Todos formamos nuestro patio' y presenta un trabajo plástico en el que los alumnos describen su patio como un lugar formado por todos y cada uno de los niños y niñas del centro divirtiéndose juntos.Los ganadores de la categoría B (quinto y sexto de Primaria) han querido representar en su cartel su día a día en el patio, con una fotografía manipulativa del patio en el que aparecen niños con diferentes capacidades, jugando al baloncesto en silla de ruedas, explicando un juego con lenguaje de signos o jugando a la rayuela. El trabajo tiene por lema 'Sumamos capacidades'.Por su parte, el vídeo de la categoría C (Educación Secundaria y FP Básica) se titula 'Ningún niño solo' tiene como protagonistas a una serie de niños con diferentes discapacidades, sobre todo psíquicas, jugando en el patio del recreo, donde algunos están bailando, otros jugando a la comba o a la pelota. Se aprecia como unos van sacando a otros e integrándolos en el juego, quedando finalmente todos ellos cantando y bailando juntos en el patio.--EUROPA PRESS--