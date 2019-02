La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una imagen de a

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que los partidos convocantes de la manifestación de este domingo en Madrid "no están defendiendo la unidad de España, sino esconder sus miserias". Además, ha asegurado que "España no está en riesgo" y ha pedido a los históricos del PSOE "que ayuden un poquito". "Entiendo que esta gente lo ha vivido todo, pero ahora nos toca a nosotros. Pido que nos dejen hacerlo", ha añadido.En un acto en Cádiz con motivo de la presentación del candidato del PSOE a la capital gaditana, Lastra ha manifestado que los convocantes de la manifestación "no están defendiendo a los españoles, lo único que están haciendo es sacar una bandera para envolver todas las miserias que tienen con ellos, para hacerle daño al presidente del Gobierno y al PSOE"."El único partido que asegura la unidad de este país, la vertebración territorial y que hace que esté ahora mismo dejándose la piel para solucionar el mayor conflicto que tiene este país, es el PSOE", ha manifestado Lastra, que ha añadido que "mientras otros se enfrentan a los territorios el PSOE está intentando hacer política".En este sentido, ha defendido que "la política no es otra cosa que sentarse con el que no piensa igual, entenderse con el diferente, llegar a acuerdos". "Este Gobierno no va a cejar en ese empeño y siempre va a defender el interés general del país", ha añadido.Lastra ha afirmado que con el PP el independentismo pasó del diez al 48 por ciento, "porque a la derecha vive muy bien de conflicto y no le importa sacar ningún voto en Cataluña, porque cuando incendia las calles solo pretende sacar votos en Extremadura, Andalucía, Asturias y Galicia".La dirigente socialista ha insistido en que la concentración de este domingo "es una cuestión electoral" y ha afirmado que el mayor castigo que puede tener el país es "tener al frente de la derecha española a Casado y Rivera en España o Torra y Puigdemont en Cataluña"."QUE AYUDEN"La vicesecretaria general del PSOE ha señalado que empiezan a estar "un poco solos en esto del diálogo", porque es una situación muy "compleja".Así, ha pedido a históricos del PSOE "que ayuden un poquito, porque en una situación tan compleja lo que se necesita es que ayuden un poquito". "Entiendo que es gente que lo ha vivido todo y que tiene una trayectoria como nadie, pero ahora nos toca a nosotros y lo único que les pido es que nos dejen hacer".--EUROPA PRESS--