Las fundaciones Cepsa y de la Universidad de Sevilla comienzan un estudio de la invasión del alga Rugulopteryx

Presentación estudio de Fundación Cepsa de alga en Bahía de Algeciras

La Fundación Cepsa y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (US) han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo en la Bahía de Algeciras (Cádiz) el estudio de la Rugulopteryx okamurae, el alga de origen asiático que se ha instalado en estas aguas y en las del Estrecho en general, con un gran impacto medioambiental, teniendo especial incidencia en las costas del Parque Natural del Estrecho.Según han explicado en una nota, el biólogo linense y catedrático de la US, José Carlos García Gómez, será quien esté al frente de esta investigación que tendrá un periodo de duración de cuatro años y que contará con el apoyo de algunos de los clubes de buceo de la Bahía y del litoral del Estrecho.Entre los clubes se encuentran el Club de Buceo CIES Algeciras y el Club de Buceo Campo de Gibraltar de La Línea, Naturexplorer de Barbate, así como el Centro de Buceo Nitrox de Sevilla y el Club Universitario de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Sevilla (CUASS).En este sentido, han indicado que estos ya han participado de manera activa, junto a otros clubes de buceo, en otro programa, aún en desarrollo, de vigilancia y alerta ambiental de los fondos litorales del Campo de Gibraltar, Ceuta y el litoral suratlántico, hasta la desembocadura del Guadalquivir.Los participantes en este caso se mantienen alerta ante posibles cambios en la biodiversidad que puedan ser atribuibles a alteraciones de origen antrópico de carácter local, o bien de otras más sutiles, de carácter global, perceptibles a medio-largo plazo (cambio climático).La Fundación Cepsa ha presentado en el Edificio I+D+I del Campus Tecnológico de Algeciras el proyecto de manos del propio García Gómez y Miguel Pérez de la Blanca, representante de la Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, que ha destacado la labor que realiza esta institución en distintos ámbitos como el social, cultural, deportivo y científico-educativo, además de medioambiental.Por su parte, José Carlos García ha afirmado que la especie "ha dado un golpe de autoridad" en la comarca y ha calificado el proyecto como "ambicioso", apuntando que "genera expectativas".El estudio en el que colaborarán la Fundación Cepsa y la Fundación de Investigación de la US tiene como objetivo analizar fortalezas y debilidades de esta especie asiática que está cubriendo el fondo marino y que provoca la aparición en las playas del litoral del Campo de Gibraltar de toneladas de esta alga.José Carlos García y su equipo acometerán una campaña de exploración y clasificación de los especímenes (diferentes morfotipos), además de la instalación de cuadrículas fijas para monitorizar la evolución del alga y de la colocación de la especie en placas artificiales. También se llevará cabo un estudio de isótopos estables, la divulgación del proyecto y se presentará a la Compañía el informe final con los resultados cuando llegue el momento.El estudio contempla actividades de formación e información de carácter social, como charlas, conferencias y colaboraciones con asociaciones sin ánimo de lucro, como la Asociación de Alumnas Algas del Estrecho, con la finalidad de conferirle una mayor repercusión social, así como generar una mayor concienciación ciudadana sobre el grave problema de las especies invasoras en el medio marino.Cepsa ha señalado que con este proyecto de investigación la compañía "demuestra una vez más su preocupación por el medio ambiente y su apuesta por el Campo de Gibraltar", ya que se trata de un problema que está suponiendo un impacto negativo en la flora y fauna de la Bahía de Algeciras y un gasto en las arcas municipales de las localidades afectadas de cara a la retirada de este alga de las playas.--EUROPA PRESS--