Las empresas auxiliares del sector naval manifiestan su preocupación por la falta de trabajo en Puerto Real

Pórticos de Navantia Puerto Real

La Asociación provincial de la Industria Auxiliar Naval (IAN), que engloba a las empresas proveedoras del sector de la construcción naval, offshore y oil&gas, ha expresado su "gran preocupación ante la falta de actividad en los astilleros de Navantia de Puerto Real, donde no se vislumbra a corto y medio plazo carga de trabajo".En una nota, el presidente de la asociación, Diego Chaves, ha manifestado que "no hay movimiento de lo que genera empleo, ni chapa ni acero, lo que está generando una gran intranquilidad en todo este sector en la Bahía y en la provincia de Cádiz".Asimismo, ha lamentado que "entretanto la Industria de la Bahía de Cádiz sigue sin recibir adjudicaciones de lotes de trabajo de la tractora para los proyectos en marcha, como la construcción de las corbetas para Arabia Saudí, lo que agrava la situación en un marco en el que había esperanza de poder revertir en empleo y riqueza para la zona estos trabajos de una manera contundente".Chaves ha reiterado el ofrecimiento de la organización empresarial de las industrias auxiliares para realizar acciones y demandas, principalmente al Gobierno de la nación, como administrador final de Navantia. Del mismo modo, ha considerado prioritario llevar a cabo un ambicioso plan comercial que tenga como eje "la capacidad y excelencia de toda la cadena productiva, demostrada durante los últimos años en todos los ámbitos navales --construcción, off-shore y reparaciones--, con un nivel profesional y técnico que soporta cualquier comparación".La asociación ha instado a Navantia a que "no se pierda el músculo industrial que se ha recuperado, intensificando la búsqueda de oportunidades comerciales tras las misiones frustradas de los últimos meses".--EUROPA PRESS--