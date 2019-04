La UCA y la Asociación 'The Legacy' firman un convenio de colaboración

Cádiz.- La UCA y la Asociación 'The Legacy' firman un convenio de cola

El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo, y el vicepresidente de la Asociación 'The Legacy', El Legado Español en los Estados Unidos de América, Santiago Bolíbar, han firmado un convenio de colaboración para "dar a conocer la historia de la Universidad de Cádiz y sus aportaciones a la historia de la cultura y del pensamiento universales, tanto en la realización de actividades culturales como en la concertación de actividades educativas, formativas y divulgativas que incidan en el ámbito de la historia común de España y Estados Unidos de América".Según ha indicado la UCA en una nota, el convenio describe el interés mutuo en "la promoción y cooperación en la mejora del conocimiento, la difusión y la enseñanza de nuestra historia común en el legado histórico de España en EEUU" a través de actividades y acciones "tendentes al desarrollo de las relaciones entre ambos países, generando y promocionando nuevas ideas que activen la difusión de este legado, en beneficio de la cultura, su desarrollo y su disfrute".El vicepresidente y delegado de España en Estados Unidos de 'The Legacy' ha explicado que es un honor y una satisfacción estar en Cádiz, donde ejerció sus últimos años como almirante de la Flota.Desde esta asociación sin ánimo de lucro pretenden, como ha comentado, investigar y poner en valor la trascendencia de la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos de América, con el objetivo de fomentar y promover los lazos de unión entre ambos países, donde cobran un protagonismo especial ciudades como Cádiz o Sevilla que fueron "piedras angulares" a lo largo de su historia común.Para ello, necesitan la complicidad y cooperación de las universidades con las que están previstos que surjan "trabajos mutuos de divulgación para el futuro, y el futuro son los jóvenes, que estudian en el espacio universitario", según ha señalado.Por su parte, el rector de la UCA ha confirmado que comparten una preocupación por la formación de las nuevas generaciones y por el conocimiento de la historia "que no se puede borrar, es necesario estudiarla, transmitirla y difundirla".En este proyecto común, González Mazo ha asegurado que les une especialmente el mundo del mar, que en la Universidad de Cádiz cobra mayor sentido desde el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar), donde está integrada dentro de sus ámbitos de conocimientos y estudio las Humanidades y desde donde se trabaja de manera transversal e interdisciplinar.--EUROPA PRESS--