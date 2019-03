La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de El Puerto de Santa María

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado parte de su fortuna en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde Manuel Pérez ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 350.000 euros.Según ha indicado la ONCE en una nota, Pérez, vendedor desde 2014, ha repartido la suerte en la zona Crivillé, en las proximidades de la calle Tomás Coligan Osborne.El vendedor ha manfestado sentirse "contento por la gente que le ha tocado", porque es una zona donde vive mucha gente humilde. Asimismo, ha asegurado que no va a celebrar de ninguna forma especial este acontecimiento porque, aunque es la primera vez que ha entregado un premio tan cuantioso, no le ha tocado a él. "Alguna vez tenía que ser yo quien diera el premio", ha manifestado Manuel Pérez, que ha señalado que "ya lo sabe todo el barrio, porque estas noticias vuelan".Además, las Comunidades Autónomas de Extremadura y Canarias también han sido agraciadas en este sorteo que estuvo dedicado al Palacio Capitanía General de Aragón en Zaragoza.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.--EUROPA PRESS--