Cádiz.- La ONCE reparte 210.000 euros en San Fernando

El sorteo de la ONCE ha dejado este miércoles parte de su fortuna en la localidad gaditana de San Fernando, donde Rafael Ramírez ha vendido seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman un premio de 210.000 euros, en su punto de venta ubicado en la calle Méjico, a las puertas de un Mercadona.En una nota, la ONCE ha recordado que el sorteo de este miércoles estaba dedicado a la localidad vallisoletana de Ataquines, dentro de la serie monográfica 'Mi pueblo' que la ONCE dedica a las localidades con nombre singular.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.Asimismo, la ONCE ha recordado que este viernes, 8 de marzo, el Cuponazo está dedicado al Día Internacional de las Mujeres y el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos ofrece un bote de 40 millones de euros.--EUROPA PRESS--