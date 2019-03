Cádiz.- La ONCE reparte 200.000 euros en Chiclana de la Frontera

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado ha llevado parte de su fortuna a la localidad gaditana de Chiclana, donde el cuponero Óscar Izquierdo ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartiendo así 200.000 euros de forma ambulante por el centro de la ciudad."No he dormido en toda la noche", ha reconocido Óscar entre felicitaciones de clientes. "Satisfacción y alegría porque lo he dado entre trabajadores que les hace falta", ha añadido, según ha informado la ONCE en un comunicado.El vendedor se ha colgado al pecho un letrero para pregonar que ha repartido 200.000 euros entre sus clientes y vecinos. "Está escrito al estilo de Chiclana como lo decimos aquí", ha explicado.El sorteo de la ONCE de este sábado estaba dedicado a la Cofradía del Amparo de Murcia y ha repartido el resto de premios entre Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.Además, otorga premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También reparte un total de 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.--EUROPA PRESS--