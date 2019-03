La ONCE entrega los Premios 'Fermín Salvochea' a las letras más solidarias del Carnaval de Cádiz

La ONCE ha celebrado en la tarde de este sábado la gala de entrega de la XXVII edición de los Premios 'Fermín Salvochea' del Carnaval de Cádiz, ofrecido en directo íntegramente desde la fase de cuartos por Canal Sur Televisión e íntegramente en directo también por Canal Sur Radio desde el inicio del certamen.Estos premios, que reconocen las letras más solidarias del Carnaval, cuentan en el jurado con Canal Sur, y la radio y televisión pública de Andalucía da cobertura informativa a la gala, ha recordado en un comunicado RTVA.El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y el director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, han asistido a la gala que este año ha concedido el primer premio a la comparsa 'Los Luceros' por su letra del pasodoble 'Qué bonito son dos cuerpos', de Miguel Ángel García Árgüez, en la que narra el amor entre dos personas ciegas.El coro 'Los del Patio' ha recibido el segundo premio por la letra del tango 'Qué no daría yo por volver atrás', de David Fernández Romero que pone el foco en la solidaridad humana que hay detrás de la donación de órganos para salvar vidas.El tercer premio del Fermín Salvochea 2019 ha sido para 'La Maldición de la Lapa Negra' por su letra del pasodoble 'Un día tú piensas que eres un ser invencible', de Manuel Santander Cahué y José Manuel Sánchez Reyes, que describe la lucha personal contra el cáncer.Y el coro 'Gádix' ha recibido un accésit de manos del director de Canal Sur Radio y Televisión por la letra del tango de José Javier Puerto 'Yo no soy racista porque respeto lo diferente', en la que hace un alegato contra el racismo y una encendida defensa del respeto a la diferencia.LOS 'FERMÍN SALVOCHEA'Los Premios 'Fermín Salvochea' de la ONCE han mostrado, desde sus inicios, su reconocimiento a aquellas letras del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) que mejor han recogido la problemática social, mostrando "la mayor carga de emotividad y reivindicación humana en torno a unos valores que muestran el lado más noble de la sociedad gaditana y andaluza".--EUROPA PRESS--