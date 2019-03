La Junta ya ha resuelto 30 proyectos presentados por ayuntamientos de la provincia sobre los planes de empleo

La Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado que, a día de hoy, se han resuelto y abonado el anticipo de incentivo del 75 por ciento a 30 proyectos relacionados con los planes de empleo presentados por ayuntamientos de la provincia, lo que supone el 68,1 por ciento sobre el total.Según ha detallado la Delegación de la Junta en Cádiz, esto supone que ya se ha abonado por parte de la Junta un total de 22.720.575 euros a consistorios de la provincia, por lo que "esta financiación posibilita la realización de 3.070 contratos" a desempleados.Con ello, para la Junta "queda patente" que los planes de empleo no solo "no están bloqueados", sino que están a un "buen ritmo" de puesta en marcha "gracias al esfuerzo de los empleados públicos".También ha explicado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros por parte del actual Gobierno de España ha afectado a una de las cuatro categorías bajo los que los ayuntamientos contratan a los desempleados, con un incentivo que aporta la Junta, aclarando que la Administración autonómica "no es la encargada del pago directo de los salarios", sino que aprueba ayudas a los ayuntamientos para que asuman las contrataciones.Por lo tanto, la Delegación se ha referido a "un sobrecoste menor para los ayuntamientos", o incluso la posibilidad administrativa de que los consistorios soliciten modificar la resolución de concesión y adapten todos los contratos, tal y como asegura habérselo explicado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por parte de la Consejería de Empleo en una reunión, tras la que la FAMP ha enviado una carta a los ayuntamientos explicándoles las soluciones administrativas.--EUROPA PRESS--