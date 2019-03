La Junta reactiva los trámites para ayudas a la rehabilitación de edificios de la barriada de Constancia de Jerez

Reunión de Alicia Martínez, de la Consejería de Fomento, con responsab

La secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Alicia Martínez, ha explicado este lunes que ha activado la tramitación necesaria para que los vecinos de la barriada de Constancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) puedan acceder a ayudas para la rehabilitación de los edificios.Martínez se ha reunido este lunes con la teniente de alcaldesa y delegada de Igualdad, Acción Social y Medio Rural de Jerez de la Frontera, María del Carmen Collado, y la gerente de Emuvijesa, Eva Bravo, con las que ha tratado varios asuntos que afectan a este municipio jerezano, según ha informado la Junta en una nota.En cuanto a las viviendas de la barriada de Constancia, Martínez ha lamentado que "el anterior gobierno no iniciase la redacción de las Bases Reguladoras de las Áreas de Rehabilitación Integral, pese a estar pendientes desde 2017".Por otro lado, la secretaria general de Vivienda también ha anunciado que se ha "desbloqueado" la adenda al convenio de las obras de Lagartijo, número 6, por lo que "ya se podrán abonar y finalizar las obras".Martínez ha recordado que en octubre de 2017 se suscribió el Convenio para el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) que afecta a esta barriada debiendo estar las obras finalizadas a final de 2018.No obstante, se firmó una nueva prórroga hasta final de 2019, si bien para acometer las obras se deben aprobar las bases reguladoras que establezcan la forma de acceder de las comunidades de propietarios a las ayudas y a la posterior convocatoria de ayudas, según ha detallado. No obstante, cuando llegó el nuevo gobierno a la Consejería, "no se habían iniciado los trabajos para desarrollar dichas bases, lo que equivale a que la tramitación estaba totalmente paralizada", según ha explicado Martínez.Por tanto, ha indicado para el nuevo Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha sido una prioridad el activar esta área de rehabilitación y ahora sí se va a comenzar a redactar las Bases Reguladoras de las Áreas de Rehabilitación Integral que servirán de base a la convocatoria de las ayudas a las comunidades de propietarios".La secretaria general de Vivienda le ha trasladado a la teniente de alcaldesa y a la gerente de Emuvijesa que "esta parálisis del anterior gobierno ha llevado a pasar del Plan Estatal 2013-2016 al Plan Estatal 2018-2021 y a tener su financiación acogida al nuevo Convenio Marco con el Ministerio de Fomento". "Desde 2017, por tanto, hemos esperado la redacción de estas bases reguladoras que ahora desbloqueamos y que en las próximas semanas finalmente estarán listas", ha garantizado Martínez.Desde la Junta explican que tanto el Ayuntamiento de Jerez como los vecinos de La Constancia "están periódicamente informados de los pasos que va dando la Consejería de Fomento para que finalmente puedan acometerse las obras previstas al amparo del convenio de declaración del ARRU". Este convenio tiene asociado un presupuesto de 603.037 euros, a financiar por el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.La barriada de La Constancia se construyó en 1953 y la componen 49 edificios de cuatro plantas, con unas 350 viviendas de titularidad privada.--EUROPA PRESS--