La Junta pedirá una prórroga para el tranvía de la Bahía para no tener que devolver 99 millones de fondos Feder

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,

La consejera andaluza de Fomento e Infraestructuras, Marifrán Carazo, ha señalado que la Junta ha constituido un grupo de trabajo que ya se encuentra trabajando para poder pedir una prórroga para la puesta en marcha del tranvía de la Bahía. En este sentido, ha recordado que el plazo para su puesta en marcha acaba el 31 de marzo y si no, habría que devolver 99 millones de euros de fondos Feder.En sede parlamentaria a pregunta de Vox, Carazo ha añadido que también se está negociando para minimizar esa devolución de fondos en caso de que haya que hacerlo, ya que "es imposible" ponerlo en marcha en diez días que quedan.La consejera ha calificado la obra del tranvía de la Bahía de Cádiz como "la historia de una gran mentira que se ha alargado en el tiempo y que este nuevo gobierno se ha encontrado que en un plazo de diez días hay que ponerlo en servicio". "Una situación desastrosa", ha manifestado Carazo, que ha recordado que "ya el 26 de febrero advertí que esta infraestructura estaba en riesgo por devolver 99 millones de euros por no estar puesta en servicio".En este sentido, ha recordado que "hace dos años ya se concedió una prórroga y desde entonces el gobierno del PSOE ha sido incapaz de avanzar en esta infraestructura y poner soluciones". Por ello, según ha indicado, "el nuevo gobierno, alarmado, se ha puesto a trabajar para poder poner el servicio la infraestructura en cuanto sea posible".Por su parte, la portavoz de Vox, Ángela María Mulas, tras calificar de "un asunto escandaloso", ha "tendido la mano para colaborar y poner solución a los problemas que todo esto está provocando". Además, ha anunciado que "en su momento", plantearán "una comisión de investigación para conocer un poco más y con detalles esa nefasta y negligente gestión de este proyecto".Cabe recordar que el pasado 8 de marzo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio advirtió de que el retraso del tren tranvía de la Bahía de Cádiz ponían en peligro sus fondos Feder, ya que de acuerdo a las directrices sobre el cierre del programa operativo (2007-2013), que se comunicaron en 2016, esta infraestructura debía estar concluida y en uso antes del 31 de marzo del presente año 2019 para garantizar así la preservación de dicha cofinanciación.En este sentido, recordó que la entrada en servicio fue comprometida por el anterior Gobierno de la Junta para antes del 1 de abril del presente año, fecha tope para cumplir con los requerimientos de la cofinanciación europea.Asimismo, tras señalar que infraestructura acumula un retraso de siete años al haberse anunciado que su inauguración sería en 2012, explicó que la negociación con la Comisión Europea para salvaguardar la cofinanciación Feder, otorgada en 2014 mediante la Declaración de Gran Proyecto, así como la formalización del contrato para que Renfe preste el servicio de operación y los contratos para culminar remates de obra que garanticen la continuidad de las pruebas dinámicas constituían "los principales obstáculos heredados del anterior gobierno andaluz".El tren tranvía de la Bahía de Cádiz supone una inversión global, incluidas actuaciones asociadas en materia de apeaderos, estaciones de autobuses y de una vía ciclista paralela, de 256 millones de euros. El importe subvencionable, en virtud de la Declaración de Gran Proyecto Feder y conforme a la certificación acreditada, asciende a 99 millones de euros, equivalente al 38,6 por ciento del presupuesto total.Finalmente, la Consejería señaló que el anterior Gobierno andaluz no formalizó el contrato de prestación de servicio para la explotación ni obtuvo de ADIF la homologación del material móvil, por lo que está pendiente la autorización de puesta en servicio comercial por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tanto para la circulación de unidades del tren tranvía por el tramo ferroviario, como por el tramo mixto.--EUROPA PRESS--