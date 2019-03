La Junta implica a todo su Gobierno para la conmemoración del V centenario de la primera vuelta al mundo

Consejo.- La Junta implica a todo su Gobierno para la conmemoración de

El Consejo de Gobierno andaluz, reunido este martes en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha respaldado el protocolo general de colaboración entre la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales de Sevilla y Cádiz, y los ayuntamientos de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, para la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra (2019-2022), en la que estará implicado el Ejecutivo autonómico en su conjunto.El referido protocolo, que han suscrito el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello, tendrá una vigencia de cuatro años y deja sin efecto el suscrito el 4 de agosto de 2017, cuando el PSOE-A gobernaba la administración autonómica.En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado que "no hay grandes diferencias de fondo" entre el nuevo protocolo y el firmado en 2017, que "tenía un objetivo muy amplio y vale perfectamente para establecer el calendario y tipología de actividades en función de los ámbitos", de forma que ambos protocolos son "muy parecidos en la esencia", pero el nuevo contempla "novedades importantes".Para empezar, "vincula a todo el Consejo de Gobierno", según ha resaltado Del Pozo, porque "antes solamente había tres consejerías" implicadas y ahora "todas" las que componen el Ejecutivo andaluz tienen "el compromiso, de cara al Presupuesto de 2019 que ya se está preparando, de contemplar una partida específica para poder llevar a cabo las actividades en el marco de este protocolo".Además, "otra gran diferencia" respecto al protocolo anterior es que "queda formalizada perfectamente la participación de las entidades privadas", algo que "antes se venía haciendo, pero no estaba recogido" en dicho documento. De esta manera, ahora estas entidades "tienen su marco para conveniar con las consejerías que quieran, con el Consejo de Gobierno y los ayuntamientos", según ha detallado Del Pozo.ACTIVIDADESDe esta manera, el documento establece las bases del régimen de colaboración entre las administraciones firmantes para la conmemoración de esta efeméride, para trabajar conjuntamente en la realización de una serie de actividades de promoción y difusión de la gesta para el desarrollo de la citada celebración.Entre ellas, destacan la realización en los museos e instituciones culturales dependientes de las instituciones implicadas de exposiciones, presenciales y virtuales, que permitan conocer y difundir los acontecimientos históricos y artísticos relacionados con la primera vuelta al mundo, su contexto histórico y la trascendencia que para las comunicaciones supuso la gesta, de forma que se propicie su mejor comprensión y valoración por parte de la ciudadanía.Además, se acuerda la restauración de bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía y de los paisajes y lugares radicados en Andalucía vinculados con la primera circunnavegación de la tierra.El protocolo establece también la publicación de trabajos cuyo contenido tengan relación con la primera vuelta al mundo y con su contexto histórico, cultural, social y medioambiental; así como la producción y exhibición de obras musicales, escénicas y de cualquier otra índole y forma de expresión que tengan como objetivo la difusión y recreación de la primera circunnavegación de la tierra.Gracias a este acuerdo, se celebrarán también jornadas, cursos y concursos, y se concederán premios, becas y ayudas que tengan como finalidad la difusión y conocimiento de la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra.La titular andaluza de Cultura ha resaltado que este paso se acuerde en Sanlúcar de Barrameda, "tierra de partida de la expedición" de la primera vuelta al mundo, que es "probablemente uno de los mayores acontecimientos de la Humanidad" y, por ello, debe "contar con el mayor respaldo institucional".Del Pozo ha concretado que este nuevo protocolo es "la base sobre la que se producirán luego los distintos convenios entre consejerías e instituciones para ejecutar un programa de actividades, que empezará el 20 de septiembre", y que se prolongarán durante los próximos tres años. Además, el protocolo "da cabida y formaliza la participación de entidades privadas con las que se podrán establecer los oportunos convenios".COMISIÓN DE SEGUIMIENTOHa explicado también que se ha constituido una comisión de seguimiento en la que están representados "todo el Consejo de Gobierno y el resto de instituciones" y donde se irá trabajando el referido programa de actividades.Así, la comisión se convocará "en los próximos días", y el programa de actividades está aún "abierto porque son varias las instituciones que tienen que contribuir", según ha confirmado Del Pozo, quien ha avanzado que el acto previsto para el 20 de septiembre será "al máximo nivel".El protocolo firmado detalla que la comisión de seguimiento se convocará "al menos una vez al año, pudiendo, asimismo, reunirse con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las partes".PRESUPUESTOA preguntas de los periodistas sobre el presupuesto vinculado a esta conmemoración, la consejera ha recordado que la Junta aún no cuenta "ni siquiera con el borrador del Presupuesto de 2019", por lo que aún "no tenemos el marco presupuestario global".Ha aclarado, no obstante, que la Consejería de Cultura "ha venido consignando una partida de 150.000 euros en los Presupuestos" en los últimos años para esta conmemoración que ella tiene "intención de mantenerla y, si puedo, ampliarla, dado el protagonismo que tiene" su departamento en esta conmemoración.Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha comparecido junto a Del Pozo, ha apostillado que "hubo una aportación de 150.000 euros al Presupuesto de la Junta para la elaboración de un proyecto, pero el proyecto no lo conocemos". "Tendremos que elaborarlo los que estamos ahora", ha matizado.En esa línea, Marín ha celebrado que el Gobierno andaluz "por fin se tome en serio y sea capaz de coordinar un programa" de actividades para los próximos tres años, y "ahora por fin se le da el pistoletazo de salida que lleva tantos años esperando esta conmemoración".Por su parte, la consejera ha agregado que "no ha habido una ejecución completa de la partida" destinada por Cultura a esta conmemoración, por lo que la Junta ahora va a "aprovechar lo que nos queda" de la misma, "incrementarla y empezar a trabajar para poder aplicarla cuanto antes".COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO Y PROTAGONISMO ANDALUZPor otro lado, Marín ha querido dejar claro que en esta conmemoración "se va a colaborar con el Gobierno" central, si bien ha criticado que el Ejecutivo socialista "disolviera la Comisión Nacional Conmemorativa del Quinto Centenario de la primera vuelta al mundo sencillamente porque la había puesto en marcha un partido" distinto."Vamos a ir de la mano del Gobierno de España y de todos los gobiernos que se sumen a este proyecto", ha resumido Marín, quien, por otro lado, ha considerado que "no es de recibo que el Gobierno de Portugal se arrogue la hazaña cuando fue el reino de Portugal el que rechazó esta expedición cuando llegó Magallanes aquí".De esta manera, el vicepresidente de la Junta ha reivindicado que el "protagonismo" en esta conmemoración "lo tiene nuestro país, nuestra comunidad", y "no podemos quedarnos cruzados de brazos ante el protagonismo que otros países quieran llevar a cabo", según ha zanjado.--EUROPA PRESS--