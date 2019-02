Rogelio Veslasco en un acto en Cádiz con Torrot

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, ha hecho "un llamamiento a la calma y la tranquilidad" con respecto a la renegociación del contrato con Emirates que implica poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021, "porque el resultado no va a ser dañino para la provincia".En declaraciones a los periodistas, Velasco ha señalado que "todavía no hay números oficialmente", aunque ha añadido que "desde anoche" lleva "haciendo gestiones intensas con el presidente de Airbus España", que es quien le ha "transmitido esa tranquilidad"."Hay posibilidades claras de reasignación a otros proyectos y esto afecta tanto al empleo directo como a las empresas auxiliares", ha manifestado el consejero, que ha insistido en "transmitir un mensaje de calma y tranquilidad porque esto no es ningún drama y el resultado no va a ser malo".Velasco ha afirmado que "hay que esperar unos días" y ha anunciado que la próxima semana tiene una reunión con el Ministerio de Defensa y de Industria para aproximar posiciones y tener una visión más precisa de la situación y los próximos pasos".--EUROPA PRESS--