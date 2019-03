La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha lamentado que el anterior Gobierno andaluz socialista y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) hayan "engañado" a los jerezanos "vendiendo un proyecto que no existía", en relación al Centro de Innovación del Motor, dado que el Ejecutivo andaluz socialista "no dejó hecho ningún proyecto".Al respecto, Mestre ha pedido al PSOE que "deje de tirar balones fuera acusando a un gobierno recién llegado y que se ha encontrado la cruda realidad de la nefasta gestión socialista en Andalucía y en la provincia de Cádiz y que asuma sus responsabilidades", según ha informado la Junta en una nota.Mestre ha afirmado que el PSOE "ha gripado" con el Centro de Innovación del Motor y ha demostrado que "no tiene capacidad para sacar adelante proyectos de esta magnitud para la ciudad de Jerez como ha quedado demostrado".La delegada del Gobierno ha explicado que "el nuevo Gobierno andaluz ya ha comenzado a trabajar en Jerez de verdad, sin mentiras y con el compromiso que merecen los jerezanos para que tengan proyectos de gran envergadura que con el PSOE no se han podido llevar a cabo".Por último, Ana Mestre ha resaltado que "trabajamos contrarreloj en salvar muchos proyectos ITI que los socialistas tenían abandonados y que deben estar finalizados en menos de dos años para no perder la subvención".Así, ha explicado que "para solicitar una prórroga de un proyecto, primero tiene que estar hecho y este no es el caso del Centro de Innovación del Motor", negando con ello la explicación del Ayuntamiento de Jerez en la que se indicaba que dicho proyecto tendría hasta el 2023 para ser sufragado por fondos ITI.--EUROPA PRESS--