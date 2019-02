La Junta agilizará los trámites para las ayudas a la rehabilitación de los edificios de la Constancia en Jerez

Barriada de la Constancia de Jerez

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio agilizará la tramitación de la Orden que regulará las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) con el fin de que las ayudas para los vecinos de la barriada de la Constancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) lleguen a sus destinatarios lo antes posible.Según ha informado la Junta en una nota, al tiempo que se tramita la orden, que ya tiene informe de la Intervención General previo al del Gabinete Jurídico del Gobierno andaluz, se está estudiando la posibilidad de que la barriada de la Constancia, declarada parcialmente como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en octubre de 2017, pueda acogerse a la convocatoria que se realizará en su momento, lo que permitirá acometer la rehabilitación pendiente de los once bloques incluidos en el acuerdo de declaración del ARRU.Tanto el Ayuntamiento de Jerez como los vecinos de La Constancia están periódicamente informados de los pasos que va dando la Consejería de Fomento para que finalmente puedan acometerse las obras previstas al amparo del convenio de declaración del ARRU, obras que no se han podido ejecutar el pasado año por no existir bases reguladoras para seleccionar a las comunidades que se beneficiarían de las ayudas previstas, si bien el plazo previsto para la ejecución de las obras se ha ampliado hasta final de 2019.El convenio que en 2017 declaró el ARRU de la Constancia tiene asociado un presupuesto de 603.037 euros, a financiar por el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento jerezano.A finales del pasado mes de noviembre, la Secretaría General de Vivienda mantuvo el último de los encuentros celebrados con los vecinos y el Ayuntamiento de Jerez, en el que los representantes de la Junta informaron de la tramitación de la Orden reguladora de las ARI y se planteó la posibilidad de incorporar a la convocatoria, cuando se realice, el ARRU de La Constancia.Esta propuesta fue bien acogida por los interlocutores en la reunión, que fueron informados de las ventajas de esta nueva vía, tales como la posibilidad de incrementar la financiación para las obras previstas y con ello, ampliar el número de edificios a rehabilitar y también el plazo para ejecutar las actuaciones necesarias.BARRIADA DE LA CONSTANCIALa barriada de La Constancia se construyó en 1953 y la componen 49 edificios de cuatro plantas, con unas 350 viviendas de titularidad privada. Desde 2006, la Junta viene realizando actuaciones de rehabilitación en los bloques que conforman el barrio, con distintas líneas de ayudas previstas en los diferentes planes andaluces de vivienda que se han sucedido desde entonces.Así, en 2006 se rehabilitaron once bloques a través del programa de Rehabilitación de Edificios, y otros seis bloques a partir de 2007, éstos al amparo del programa de Rehabilitación Singular y actuando siempre sobre fachadas y cubiertas.Posteriormente, entre 2010 y 2011, se acometió la rehabilitación integral de otros tres bloques, y a partir de 2013 se han rehabilitado otros cuatro edificios, todos ellos con financiación conjunta de la Junta y el Ayuntamiento de Jerez, comprometida en un protocolo suscrito en 2008 por ambas administraciones.Las últimas actuaciones se ejecutaron en 2014 sobre tres edificios rehabilitados de forma integral y uno más parcialmente, y a partir de junio de 2016 sobre otros seis bloques, que también han sido objeto de obras integrales, quedando pendiente la rehabilitación de Lagartijo número 6, a falta de concluir la tramitación de una adenda para poder ajustar la subvención a las obras que se han de ejecutar.