La Diputación potencia su apuesta por la nueva Tugasa como referente turístico y gastronómico

El proceso de gestación de la nueva Tugasa, la red de hoteles públicos de la Diputación de Cádiz, ha tenido un momento culminante con la firma de la aceptación por parte de la institución provincial de los establecimientos de Zahara de la Sierra, Medina Sidonia, Setenil de las Bodegas, Villaluenga del Rosario y Algar. Todos estos hoteles han sido cedidos por sus respectivos ayuntamientos por un periodo de 30 años.Según ha informado el organismo supramunicipal en una nota, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha sido la encargada de rubricar estos acuerdos con los alcaldes de las cinco localidades: Juan Nieto (Zahara de la Sierra), Fernando Macías (Medina), Rafael Vargas (Setenil), Alfonso Moscoso (Villaluenga) y María José Villagrán (Algar). Con todos ellos se ha firmado también un protocolo de colaboración.A ese protocolo de colaboración también se han sumado los ayuntamientos de El Bosque y Olvera, representados por sus respectivos alcaldes, Pilar García y Francisco Párraga, cuyos hoteles también forman parte de la red de la nueva Tugasa, aunque en este caso son propiedad de la Diputación. También han asistido a este encuentro la diputada de Turismo, María Dolores Varo y otros miembros del gobierno provincial.Con este acto que ha tenido lugar en el Hotel Sierra y Cal de Olvera se escenifica el final de un largo proceso que se inició con la llegada del nuevo gobierno de la Diputación en el año 2015."Desde entonces, se ha pasado "de estar al borde de la liquidación a dotar a Tugasa de un nuevo impulso para convertirla en un recurso económico importante para la provincia", ha apuntado Irene García al respecto.La presidenta ha incidido en que la iniciativa pública es fundamental en este proceso, puesto que los hoteles se encuentran en poblaciones "donde difícilmente las empresas privadas van a invertir en infraestructuras turísticas de esta calidad".En este sentido, la presidenta ha destacado que desde 2015 se han invertido en los establecimientos de la red 855.000 euros. A esta cantidad se sumará otro millón de euros en obras cuyos pliegos de condiciones están a punto de salir.Además, para la gestión de la red y en compensación de los resultados anteriores, desde la Diputación se ha aportado a Tugasa 11,7 millones de euros, con lo que se garantiza la viabilidad de la red. Todo esto ha tenido como fruto que, tras muchos años, tanto en 2016 como en 2017 se consiguiera cerrar ambos ejercicios con resultados positivos.Por ello, García se ha mostrado "satisfecha" con unos acuerdos a los que sólo quedan por sumarse los ayuntamientos de Vejer de la Frontera y Castellar de la Frontera, que aún no han culminado los procesos de regularización previos a la cesión de sus establecimientos. Esta circunstancia obliga a mantener aún en liquidación la antigua empresa Tugasa, para no perjudicar en ningún momento el funcionamiento de los hoteles.Con todo, la presidenta ha explicado que su equipo de gobierno nunca barajó la desaparición de Tugasa, a pesar de que "en 2015 parecía condenada a ello"."Al contrario, se apostó por su conservación y su relanzamiento en un proceso complicado en el que siempre hubo una línea roja la de perder ni un puesto de trabajo, y así ha sido, ya que Tugasa sigue con la misma plantilla de 120 trabajadores trabajadoras, siendo uno de los principales valores de la empresa, pues los profesionales son los que aportan calidad y conocimientos", ha reseñado García."RIQUEZA ADICIONAL"Además, la presidenta ha dicho que los establecimientos de Tugasa suponen unan aportación de riqueza adicional a los municipios donde se encuentran, "no en vano se convierten en lugar de alojamiento de turistas que posteriormente realizan otras iniciativas en la localidad o en el entorno"."Por ello, se entiende que es el momento adecuado para potenciar la promoción de la marca, como demuestra que fuera una de las grandes apuestas de la Diputación de Cádiz en la última edición de Fitur", ha subrayado.Otro de los retos que se plantea en el seno de la nueva Tugasa es el de convertir los establecimientos en "una referencia gastronómica", con una carta que incluya los productos de calidad de la provincia.La potenciación de los establecimientos de la nueva Tugasa se suma a otras iniciativas que desde la Diputación y otras instituciones se están llevando a cabo para el fomento del sector turístico de la Sierra de Cádiz, entendiéndolas como una de las líneas directrices para alcanzar el reto de la desestacionalización del turismo provincial. En este sentido, proyectos como los de la ITI o fuertes campañas de promoción en medios de comunicación son algunas de las medidas de apoyo.--EUROPA PRESS--