La Diputación informa al alcalde de San Roque sobre la liquidación tributaria de 2018 de la localidad

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix

El diputado de Servicios Económicos y responsable del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, ha informado al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de los resultados de la liquidación de la recaudación tributaria en el municipio del pasado 2018.En un comunicado, Ruiz Boix ha asegurado que esto ha sido posible gracias a "una mayor justicia tributaria, que busca que paguemos todos lo que nos corresponde a cada uno", y ha achacado este logro al gran trabajo realizado por el Servicio Provincial de Recaudación.El alcalde sanroqueño ha agradecido este logro a Solís y a todo el Servicio Provincial de Recaudación, y ha mostrado su intención de intentar llegar "al cien por cien de la justicia tributaria para poder seguir bajando los impuestos".Por su parte, el diputado provincial ha señalado que "los resultados de San Roque están en consonancia con los buenos resultados provinciales", si bien ha admitido que "todo siempre se puede hacer mejor" y ha destacado "la buena evolución de las recaudaciones voluntaria y ejecutiva".Igualmente, Solís ha desglosado "los dos pilares básicos" que han permitido en los últimos cuatro años recaudar casi tres millones de euros más en San Roque que en el anterior periodo. Por un lado, ha apuntado a "la flexibilidad con los ciudadanos que por razones económicas o familiares no pueden hacerse cargo del pago de los tributos"."Para ello se han puesto en marcha planes personales de pago que permiten agrupar todos los impuestos en un sólo concepto que pueden abonar a lo largo de diez meses sin coste adicional", ha detallado el diputado provincial.En segundo lugar, Solís ha apuntado que "se ha aumentado la presión en ejecutiva a contribuyentes que no pagaron entre 2011 y 2015 porque no se habían visto obligados a ello". En este sentido, ha destacado que "se ha puesto en marcha una Unidad de Grandes Contribuyentes" que ha conseguido que incluso importantes entidades bancarias abonen los impuestos que no estaban pagando.Con todo, el diputado provincial ha finalizado indicando que desde el Servicio Provincial de Recaudación "estamos en el camino de conseguir una recaudación en línea de justicia social".DATOS DE RECAUDACIÓNLa recaudación total en período voluntario en 2018 sumó 19.397.634,73 euros, con un incremento del 6,92 por ciento en relación al año 2015. Esta comparación corresponde al actual mandato del equipo de Gobierno de la Diputación, que apostó por una nueva gestión política del servicio de recaudación.La recaudación ejecutiva ascendió a 4.392.050,42, con un incremento de 58,57 por ciento con respecto a 2015. En total, se recaudaron 23.789.685,15 euros --2.876.928,06 euros más que en 2015--. En esta localidad los 471 planes personalizados de pago sumaron 277.159,97 euros, incrementándose en 293 los existentes en 2015 --178--.Sobre el incremento de anticipos al municipio y de la liquidación positiva al cierre del ejercicio, que repercute en el aumento de la disponibilidad de ingresos del Ayuntamiento, en San Roque el pasado año los anticipos sumaron 20.785.306,48 euros, con un diferencial respecto a 2015 de 2.530.073 euros, y la liquidación al cierre del ejercicio fue de 1.047.279,35 euros.--EUROPA PRESS--