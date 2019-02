La Diputación apoya la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe con una apuesta por los jóvenes talentos

Presentación de la XII Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe

La Diputación de Cádiz colabora con la organización de la XII Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe a través de una "fuerte" apuesta por los nuevos talentos provinciales en una industria cada vez más consolidada.Según ha informado el organismo provincial en una nota, la cita comenzará el jueves 14 de febrero y se prolongará hasta el domingo 17 en las instalaciones de las Bodegas González Byass, ubicadas en Jerez de la Frontera.Al respecto, el diputado de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, ha manifestado que "desde la Diputación de Cádiz, como no podía ser de otra manera, apoyamos este tipo de iniciativas que, además de estar consolidadas en el tiempo, provocan una dinamización, sobre todo en el mundo de la costura, y ponen en valor una faceta más del arte flamenco que no deja de ser una seña de identidad de nuestra tierra".Concretamente, la Diputación de Cádiz patrocina el XI Certamen Noveles Diseñadores 2019, en el que diez jóvenes promesas del diseño de moda flamenca presentarán seis propuestas cada una.En este certamen, un jurado experto valorará los diseños y proclamará un ganador que tendrá ocasión de protagonizar su propio desfile en la edición del año siguiente. Entre estos aspirantes hay cuatro de la provincia de Cádiz como son Ana González, Estefanía Padilla, Rocío Merino y el tándem compuesto por Macarena Rodríguez y Mercedes Gentes. Todas ellas, y gracias a la Diputación de Cádiz, recibirán como premio un curso de patronaje en la escuela de la diseñadora Ana Ricardi.La Diputación apoya esta actividad que refuerza el objetivo, "ya cumplido", como ha recordado la directora de la Pasarela, Ana Belén Morillo, con el que nació la iniciativa como es el de "impulsar a diseñadores y artistas de la provincia que en muchos casos no son conocidos en el sector"."La mejor prueba de que este objetivo se ha logrado, es que en esta edición más del 50 por ciento de los profesionales de la moda flamenca presentes son gaditanos", ha apuntado Morillo.La Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2019 cuenta con un amplio programa de actividades que incluye desfiles, conferencias, mesas redondas e incluso una clase magistral. Es un lugar de encuentro entre diseñadores y artesanos, fabricantes de mantones, marroquinería y todo lo relacionado con la moda de Andalucía y el traje de flamenca. Se trata por tanto de un escaparate para diseñadores consagrados y un magnifico soporte para jóvenes noveles.En la Pasarela Flamenca se van a superar las 40.000 visitas del año pasado, con el 95 por ciento de las entradas ya vendidas y un incremento total del 30 por ciento. Cuenta además con un centenar de medios de comunicación acreditados y tiene como referencia las más de 50 horas en medios audiovisuales nacionales y las más de 200 páginas publicadas en prensa analógica y digital, con un alcance de 814.530 personas en redes sociales, durante la edición anterior.--EUROPA PRESS--